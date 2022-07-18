В Великобритании нашли клад римских монет, закопанных до покорения острова римлянами

Вадим Карасев

В Норфолке был обнаружен уникальный клад римских золотых монет, закопанных за несколько десятилетий до завоевания Британии римлянами. Одиннадцать золотых монет (ауреусов) времен правления Августа были обнаружены археологами-любителями в поле недалеко от Нориджа в течение нескольких лет. Первая находка была сделана в августе 2017 года. Клад был приобретен Британским музеем.

Найденные монеты относятся к двум типам. На аверсе у обоих типов монет изображен Август, увенчанный лавровым венком. На реверсе восьми монет изображены внуки и наследники Августа Гай Цезарь и Луций Цезарь, которые стоят, положив руки на щиты и копья. По бокам от них стоят литуус (изогнутый посох жрецов-авгуров) и симпулум (сосуд для возлияния). Монеты этого типа были отчеканены между 2 годом до н. э. и 4 годом н. э. Второй тип датируется 9 годом до н. э. На реверсе этих монет изображен Гай Цезарь на коне, скачущий мимо армейских штандартов. В левой руке он держит меч и щит. Оба типа монет были отчеканены в Галлии на монетном дворе Августа в Лугдуне (Лион).

Несмотря на то, что монеты были разбросаны пахотой на протяжении веков, они, безусловно, изначально входили в единый клад. Помимо того, что все они являются ауреусами Августа из одного и того же узкого диапазона дат, все монеты имеют одну и ту же метку: крошечный надрез, который был сделан, чтобы убедиться, что монета из чистого золота, а не позолоченная подделка. Монеты находятся в столь хорошем состоянии, что не могли находиться в обращении долго, а отсутствие каких-либо более поздних монет предполагает, что они были захоронены вскоре после того, как их отчеканили, возможно, в первом десятилетии I века, до римского завоевания Британии в 43 г. н. э.

В то время территорию Норфолка населяло кельтское племя иценов. Позже ицены прославились восстанием против Рима в 60–61 годах нашей эры под предводительством царицы Боудики. Но в начале I века ицены были союзниками римлян и поэтому получили привилегированный статус после завоевания острова. Так что вполне возможно, что они имели доступ к римским золотым монетам. В любом случае накопление десяти ауреусов в те времена было нелегкой задачей даже для римского гражданина в столице империи, не говоря уже о северных племенах. Золотые монеты самих иценов этого периода были сделаны из золота гораздо более низкого качества, но в изготовленных ими украшениях, таких как «Большой снеттисгемский торк», использовалось золото высокой чистоты. Ювелир, ищущий материал для изготовления подобного изделия, был бы в восторге, заполучив римские аурусы. Намерение переплавить монеты и создать ювелирное изделие объясняет и появление зазубрин, так как мастер должен был проверить чистоту золота.