Валерий Меладзе передумал уходить из шоу-бизнеса. Музыкант возвращается к концертной деятельности
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Валерий Меладзе передумал уходить из шоу-бизнеса. Музыкант возвращается к концертной деятельности

Валерий Меладзе передумал уходить из шоу-бизнеса. Музыкант возвращается к концертной деятельности

Валерий Меладзе, который в мае объявил о завершении своей музыкальной карьеры, решил вернуться на сцену: 6 августа он выступит в Монако. Об этом сообщает издание Hello Monaco.

Выступление состоится в Yacht Club de Monaco, а стоимость билетов начинается от 750 евро. В опубликованном пресс-релизе гостям пообещали встречу с Меладзе "в обстановке, в которой самые взыскательные гости смогут быть самими собой и получить ту роскошь, к которой они привыкли".

Напомним, ранее Валерий Меладзе заявил, что собирается вернуться к своей первой профессии — до того, как стать звездой, он занимался очисткой воды. Кроме того, на многих концертных площадках Меладзе стал нежеланным гостем: ранее стало известно, что он попал в список нежелательных артистов, который распространяется среди организаторов выступлений. Список на прошлой неделе опубликовало издание "Фонтанка". В него попали музыканты, которые высказались против военной спецоперации РФ на Украине, в том числе Юрий Шевчук, Земфира, Little Big и другие.

Валерий Меладзе после начала военной спецоперации одним из первых высказался против действий российского правительства. Позже в сети появились слухи, что музыкант покинул Россию и уехал во Францию вместе с братом, однако сам Меладзе это опроверг.

Его брат Константин Меладзе сейчас живет за границей вместе со своей женой Верой Брежневой, которая после начала военной спецоперации работала волонтером и помогала беженцам с Украины.


Ксения Смирнова
# Новости на сегодня / Бизнес / Шоу-бизнес Новости
По материалам: spletnik.ru

Последние новости

Крис Эванс рассказал об активных поисках спутницы жизни
Крис Эванс рассказал об активных поисках спутницы жизни
В Британии раскрыли последствия конфликта Китая с Тайванем для западного мира
В Британии раскрыли последствия конфликта Китая с Тайванем для
В Иркутской области в июне цены на продовльственные товары снизились в среднем на 0,36%
В Иркутской области в июне цены на продовльственные товары снизились
В ЕС согласовали седьмой пакет санкций против России
В ЕС согласовали седьмой пакет санкций против России
В России заявили о падении доходов блогеров на 90 процентов
В России заявили о падении доходов блогеров на 90 процентов
Гороскоп от Василисы Володиной на 19 июля 2022 года: сохраняйте спокойствие и позитив
Гороскоп от Василисы Володиной на 19 июля 2022 года: сохраняйте
Андрей Малахов тайно вывез семью за границу
Андрей Малахов тайно вывез семью за границу
Никас Сафронов высказался о болезни Вячеслава Зайцева
Никас Сафронов высказался о болезни Вячеслава Зайцева
Мария Шарапова не стала раскошеливаться на роды
Мария Шарапова не стала раскошеливаться на роды
Ксению Собчак раскритиковали поклонники за выпад в адрес Тины Канделаки
Ксению Собчак раскритиковали поклонники за выпад в адрес Тины
Александра Ширвиндта увезли на скорой помощи
Александра Ширвиндта увезли на скорой помощи
Джей Ло и Бен Аффлек поженились
Джей Ло и Бен Аффлек поженились

Топ на сегодня

На Xbox выйдет Knights & Guns, ранее игра была эксклюзивом Switch
На Xbox выйдет Knights & Guns, ранее игра была эксклюзивом Switch
Президент РФ ужесточил наказание вплоть до уголовного за повторную езду без прав
Президент РФ ужесточил наказание вплоть до уголовного за повторную
Сколько денег потратили на роды Мария Шарапова и Регина Тодоренко: расследование
Сколько денег потратили на роды Мария Шарапова и Регина Тодоренко:
ЧП: Звезда биатлона и крупный топ-менеджер разбились на вертолете
ЧП: Звезда биатлона и крупный топ-менеджер разбились на вертолете
Никас Сафронов уверен, что светская жизнь идет на пользу еле ходящему Вячеславу Зайцеву
Никас Сафронов уверен, что светская жизнь идет на пользу еле ходящему

Еще по теме

Валерий Меладзе после громких заявлений завязать, продолжает выступать
Кушанашвили в шоке от голоса Валерия Меладзе
Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева посетили вместе звездное мероприятие в Москве
Валерий Меладзе готов выступать в России на определенных условиях