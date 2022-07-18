Валерий Меладзе передумал уходить из шоу-бизнеса. Музыкант возвращается к концертной деятельности

Вадим Карасев

Валерий Меладзе, который в мае объявил о завершении своей музыкальной карьеры, решил вернуться на сцену: 6 августа он выступит в Монако. Об этом сообщает издание Hello Monaco.

Выступление состоится в Yacht Club de Monaco, а стоимость билетов начинается от 750 евро. В опубликованном пресс-релизе гостям пообещали встречу с Меладзе "в обстановке, в которой самые взыскательные гости смогут быть самими собой и получить ту роскошь, к которой они привыкли".

Напомним, ранее Валерий Меладзе заявил, что собирается вернуться к своей первой профессии — до того, как стать звездой, он занимался очисткой воды. Кроме того, на многих концертных площадках Меладзе стал нежеланным гостем: ранее стало известно, что он попал в список нежелательных артистов, который распространяется среди организаторов выступлений. Список на прошлой неделе опубликовало издание "Фонтанка". В него попали музыканты, которые высказались против военной спецоперации РФ на Украине, в том числе Юрий Шевчук, Земфира, Little Big и другие.

Валерий Меладзе после начала военной спецоперации одним из первых высказался против действий российского правительства. Позже в сети появились слухи, что музыкант покинул Россию и уехал во Францию вместе с братом, однако сам Меладзе это опроверг.

Его брат Константин Меладзе сейчас живет за границей вместе со своей женой Верой Брежневой, которая после начала военной спецоперации работала волонтером и помогала беженцам с Украины.

Ксения Смирнова