Валерий Меладзе передумал уходить со сцены: где и когда будет выступать певец

Пару месяцев назад Валерий Меладзе заявил о своем скором уходе со сцены. Это как раз совпало с его негативными высказываниями в отношении действий российской власти. За такое артист даже попал в «черный список исполнителей», выступления которых нежелательны в России. Количество выступлений Валерия Меладзе значительно сократилось.





Оказалось, что Валерий Шотаевич не готов полностью покинуть шоу-бизнес. На сайте издания Hello Monaco появилась афиша, на которой указана точная дата выступления артиста. Меладзе даст концерт в Монако 6 августа 2022 года. Согласно информации на сайте издания, билет на этот концерт обойдется в 750-1200 евро.





К слову, намечены выступления Валерия Меладзе и в России. Так, осенью этого года пройдет творческий вечер с участием певца в Оренбурге, а весной 2023 года он намерен посетить с концертами Москву, Новосибирск, Красноярск и Иркутск. Сможет ли исполнитель, попавший в список «неблагонадежных» дать запланированные концерты, покажет время.

Напомним, что в мае 2022 года Валерий Шотаевич написал в своем телеграм-канале неоднозначный пост. В нем он рассказал о том, как перечитывая свою диссертацию, задумался о возврате к прежней профессии. Пользователи сети восприняли это как намерение артиста покинуть сцену.



