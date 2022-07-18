Валерий Меладзе собирается петь для европейских олигархов

Певец Валерий Меладзе возвращается в профессию. Два месяца назад Валерий Меладзе задумался о завершении певческой деятельности, захотев вернуться к первой профессии (до популярности он занимался очисткой воды). Но прошло немного времени, и артист, видимо, понял, что без творчества жить не может. 6 августа Валерий Меладзе даст большой концерт, правда, не в России. 57-летний певец выступит перед обеспеченной публикой Монако. Мероприятие пройдет прямо на берегу Лазурного берега. К слову, и по городам нашей страны музыкант планирует гастролировать. Например, на осень у него запланирован творческий вечер в Оренбурге. Что касается частных вечеринок, то и на них Меладзе готов приехать. За приличный гонорар, конечно. Как ранее отмечал директор Сергей Луппов, исполнитель выйдет на сцену за 70 тысяч евро (почти 4 миллиона по текущему курсу). Не исключено, что цены на выступления Валерия Шотаевича растут с каждым днем.Еще в мае певец хотел отказаться от всех концертов и заняться научной деятельностью. Интересно, почему Меладзе отказался от этой затеи — передумал или не устроил доход? «Размышления в свободное время привели меня к мысли вернуться к своей прежней профессии. После института я окончил аспирантуру и занимался наукой в сфере глубокой очистки воды. Недавно, перелистав свою кандидатскую диссертацию и изучив современные достижения в этой области, я разработал установку по извлечению различных элементов таблицы Менделеева из морской воды. Это очень перспективное направление. Меня вдохновляет новая цель, она вызывает творческий азарт. Музыка остается моим любимым делом, хотя я и потерял всяческий интерес к шоу-бизнесу. Для меня перестали иметь значение форматы песен, количество ротаций на радиостанциях, участие в съемках на телеканалах. Я знаю точно, что мои песни уже давно живут и будут еще долго жить своей жизнью благодаря моим слушателям», — делился планами Валерий Шотаевич с «Нellomonaco».