Валерия появилась в сари на индийской вечеринке, а Пригожин - в шервани

Певица Валерия и Иосиф Пригожин побывали на дне рождения Екатерины Рождественской. Звездная пара Валерия и Иосиф Пригожин посетили необычную вечеринку, устроенную Екатериной Рождественской в свой день рождения. Валерия поделилась в Телеграм-канале снимками, на которых предстала в необычном образе. Звезда облачилась в наряд индийской женщины — сари розового оттенка. Под стать супруге нарядился и продюсер Иосиф Пригожин. На нем были шервани с чуридарами (зауженными штанами). В этих необычных облачениях звездные супруги отметились на вечеринке в индийском стиле в гостях у фотографа, редактора и переводчика Екатерины Рождественской. 17 июля ей исполнилось 65 лет.«Праздник был в индийском духе. Надо было соответствовать: приобрели то, что возможно было достать в Москве. Каждый из гостей постарался. Тон всему, конечно, был задан именинницей. Веранда и шатры были убраны в соответствующем стиле, звучала индийская музыка. А какая вкусная национальная еда, приготовленная дома! Но самое главное — это душевное тепло, которое мы все всегда ощущаем рядом с этим прекрасным человеком. Любимая наша, умница, красавица, талантливая, умеющая все делать своими золотыми руками, даже завязывать сари», — поделилась Валерия под снимком.«Не в обиду будет сказано имениннице и другим гостям, но Валерия самая красивая индианка 😊👍», «Бесподобно🔥🔥‼️ Девушки в индийских нарядах - превосходные красавицы 👏👏👏😍‼️Иосиф же - просто супер 👍👍👍😍‼️», «С днём рождения!!💗 Валерия вы супер❤️», - отметили подписчики Валерии.