Власти Москвы инвестируют в застройку промзоны Тимирязевского района 7 млрд рублей
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Власти Москвы инвестируют в застройку промзоны Тимирязевского района 7 млрд рублей

Власти Москвы инвестируют в застройку промзоны Тимирязевского района 7 млрд рублей

Власти Москвы преобразуют неиспользуемый участок в столичном Тимирязевском районе по программе комплексного развития неэффективно используемых и заброшенных территорий "Индустриальные кварталы". Об этом сообщается в пресс-релизе Департамента городского имущества.

Площадь неэффективно используемой или неиспользуемой территории в Дмитровском проезде, которую московское правительство преобразит в "индустриальный квартал", составляет 0,56 га. Земельный участок находится в пешей доступности от станций "Дмитровская" Московского метро и МЦД-2, а также недалеко от общественного пространства "Хлебозавод" и дизайн-завод "Флакон".


"Инвестор вложит в развитие территории примерно 7 млрд рублей, бюджетный эффект для города от реализации проекта составит более 450 млн рублей в год в текущих ценах. Благодаря строительству общественно-делового объекта на участке в столице появится 3,5 тыс. новых рабочих мест", - заявил заммэра Москвы по вопросам экономической политики Владимир Ефимов.

Кроме того, глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман пообещал, что в Тимирязевском районе власти и бизнес возведут 50 тыс. квадратных метров административно-деловой недвижимости и всей необходимой инфраструктуры.

"Весь участок займет деловой центр, в котором, помимо офисной части, разместят магазины, банки, кафе и рестораны, а также паркинг. Свободная от застройки территория будет благоустроена для использования резидентами комплекса и жителями района", - подытожил чиновник.

Как ранее писал Ruposters, проект "Индустриальные кварталы" будет приносить в бюджет Москвы триллион рублей ежегодно. Отмечается, что данная программа позволит преобразовать неэффективно используемые либо фактически заброшенные бывшие промзоны.

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По материалам: uposters.ru

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