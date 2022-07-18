Волонтеры Победы провели Международную акцию "Код доступа: Сталинград"
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Волонтеры Победы провели Международную акцию "Код доступа: Сталинград"

Волонтеры Победы провели Международную акцию "Код доступа: Сталинград"

Сегодня, 17 июля, в честь 80-летия начала Сталинградской битвы Волонтеры Победы провели Международную акцию "Код доступа: Сталинград".

Показ о главных событиях переломного момента Великой Отечественной и Второй мировой войны прошел в видеоформате при поддержке Фонда президентских грантов.


Добровольцы познакомили участников с жизнью Сталинграда с 1925 по 2022 год: как развивался город, о его жизни в довоенное время, об основных событиях переломного момента Великой Отечественной войны и его возрождении.

"В подготовке к акции принимали участие не только профессиональные историки. Это были и волгоградские Волонтеры Победы, местные реконструкторы. Для них история Сталинградской битвы – это история их города, родных. Благодаря их включению мы смогли подготовить новый видеоформат, который объединил в себе не только военную кинохронику, но и реконструкторские постановки, съемки на исторических местах и общение с участниками битвы", – отмечают в движении "Волонтеры Победы".

Зрителям показали уникальные кадры на русском и английском языках. Это историческая хроника, архивные документы, подлинные фотографии и даже элементы реконструкций, которые также проводились на Волгоградской земле специально для "мини-фильма". В съемках Международной акции принял участие ветеран Великой Отечественной войны и участник Сталинградской битвы 97-летний Евгений Федорович Рогов.

Именно он стал одним из главных героев сюжета акции "Код доступа: Сталинград". Герой рассказал о своем жизненном пути, судьбе города и событиях войны.

"Город был сильно разрушен. Не было ни одного целого здания. Погибло очень много мирных жителей. Погибло много и защитников города-героя. Я как красноармеец-автоматчик не мог окопаться, потому что зима была холодная: песок сыпался, окоп никак не выкопать. Но мы все-таки выстояли и защитили Волгу, не допустили немцев. Боевую задачу выполнили!", – рассказал ветеран.

Евгений Федорович и в настоящее время ведет активную работу по патриотическому воспитанию молодежи. Он - частый гость в школах, лицеях, гимназиях, вузах, где рассказывает подрастающему поколению о подвигах и отваге советских воинов, отдавших жизнь за Родину и мир.

В ходе акции организаторы рассказали о жизни Сталинграда до войны, первых днях Великой Отечественной, как нацистские захватчики пытались взять город, как в итоге более миллиона немецких солдат были разбиты под Сталинградом, восстановлении города и чем живет Волгоград сегодня. После просмотра мини-фильма участники смогли закрепить полученные знания, ответив на вопросы от организаторов. 30 лучших игроков из России и стран зарубежья получат уникальные подарки от Волонтеров Победы.


"Интересный формат, в котором было интересно и легко участвовать. Такие проекты необходимы, их обязательно нужно транслировать на широкую аудиторию, особенно для молодежи. Сталинград - Город-герой не по распоряжению руководства страны. Это звание добыто миллионами жизней. Это место хранит память поколений, и наша задача передать эту историю дальше. Пока мы помним этот подвиг – память о событиях Сталинградской битвы жива…", – поделились участники акции.


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По материалам: uposters.ru

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