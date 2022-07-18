Вован и Лексус разыграли Стивена Кинга от имени Зеленского

Вадим Карасев

Вован и Лексус от имени Зеленского попросили Стивена Кинга написать ужастик про русских

Российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров), притворившись президентом Украины Владимиром Зеленским, разыграли американского писателя-фантаста Стивена Кинга. Пранкеры попросили его написать выдуманный сценарий про жестокость российских военнослужащих. Фрагменты разговора пранкеры опубликовали в авторской программе «Шоу ВиЛ» на Rutube.

«Если вы нам напишете ужастик, что жестокие русские могли сделать с ни в чем не повинными националистами (…). Мы могли бы представить этот материал как настоящий», — обратились они к Кингу. «Мы сделаем все, что можем. Очень важно показывать это всему миру, чтобы весь мир каждый день следил за новостями с Украины. Нельзя позволить другим новостям занять центральное место», — ответил сценарист.

Во время беседы с пранкерами Кинг был в бейсболке с украинским флагом. Он также поддержал отмену русских писателей, предложив им «заткнуться», и назвал Зеленского «великим человеком».

Ранее Вован и Лексус от имени Зеленского разыграли известную британскую писательницу, автора книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг. В ходе беседы писательница положительно оценила ужесточение санкций против России, а также согласилась изучить возможность заменить молнию на лбу Гарри Поттера на украинский тризуб.

В марте Кинг заявил, что не будет продлевать контракты на издание книг в России. До этого писатель неоднократно критиковал действия России на Украине.