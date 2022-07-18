За что люди чаще всего ненавидят Дев

Вадим Карасев

Девы не любят, когда их ненавидят. Это те люди, которым хочется быть со всеми в хороших отношениях. Тем не менее, у них есть определенные черты характера, которые могут легко заставить окружающих наполниться ненавистью.

Девы относятся к самым мудрым Знакам Зодиака, поэтому они знают, какие черты их характера могут раздражать окружающих. Они умеют скрывать от людей то, что их бесит, но это выходит у них не всегда.

Маниакальная тяга к порядку

У дев все должно лежать на своих местах. Их вещи трогать нельзя, а рабочее место — святое и неприкасаемое. Не все девы любят сдувать пылинки со своих вещей и убираться до потери пульса, но многие так делают. И это ужасно раздражает тех, кто ненавидит на уборку и поддержание порядка тратить больше пяти минут в день. Проблема в том, что Девы навязывают свою любовь к чистоте и вечно ругают всех за то, что они мусорят и нарушают гармонию в их доме. Вот за это их и ненавидят.

Вспыльчивость

Да-да, Девы бывают крайне вспыльчивыми. Люди к ним относятся не самым лучшим образом, потому что Девы любят строить из себя святых, но иногда в них словно бес вселяется. Самое неприятное и раздражающее то, что они выходят из себя, а потом быстро успокаиваются. Тем временем все остальные люди взвинчиваются и не могут успокоиться. Это раздражает еще больше. За это Дев многие просто не переваривают.

Излишняя экономия

Девы бесят своих лучших друзей и вторую половинку своим уникальным подходом к распределению финансов и расстановке приоритетов в отношении с деньгами. Дев сложно назвать жадными, но они порой просто не могут себе позволить потратить лишнюю копейку. Их заботит тот факт, что они потратят деньги в пустую, поэтому живут зачастую аскетично, хоть и имеют при этом внушительный запас средств.

Пессимизм

Дева — это тот еще пессимист. Их стакан довольно часто наполовину пуст, что отпугивает других людей с позитивным образом мышления. Даже если все хорошо, Дева по-любому найдет повод расстроиться. Порой это настолько сильно бесит, что люди просто отказываются с ними общаться.

Критика

Девы не могут без критики. Им постоянно хочется кому-то чему-то научить, дать совет, уличить в каких-то ошибках, указать на неправоту. Это их любимое дело или даже хобби. Само собой многих людей это бесит. Многие их за это и вовсе ненавидят, особенно если критика абсолютно несправедливая.