Жителей Иркутской области приглашают принять участие в проекте «Арктический вызов»

«Арктический вызов» — программа федерального уровня, направленная на целевое привлечение высококвалифицированных специалистов и руководителей по различным направлениям в субъекты Арктической зоны Российской Федерации. Проект стартовал 17 июня 2022 года на Петербургском международном экономическом форуме. Подробную информацию можно узнать на сайте, об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

В настоящий момент для реализации проекта запустили кампанию по подбору квалифицированных специалистов, руководителей среднего и высшего звена. В регионах Арктической зоны открыты 200 вакансий по различным направлениям: энергетика, строительство, ЖКХ, медицина, социальная сфера, образование, информационные технологии, СМИ. В проекте участвуют регионы: Мурманская область, Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Коми, Республика Карелия, Республика Якутия (Caxa), Архангельская область и Красноярский край.

Конкурс предполагает заочный отбор кандидатов, несколько публичных мероприятий, этапы групповой и индивидуальной оценки. Для успешной работы проекта планируется участие в конкурсе десяти тысяч кандидатов.

Проект «Арктический вызов» реализуется с целью реализации государственной программы «Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации» Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики совместно с Акционерным обществом «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики» и Автономной некоммерческой организацией «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов»