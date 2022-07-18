Жители Усть-Илимска заметили медведя, гуляющего около гаражей
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Жители Усть-Илимска заметили медведя, гуляющего около гаражей

Жители Усть-Илимска заметили медведя, гуляющего около гаражей

Утром 18 июля в Усть-Илимске жители заметили медведя. Животное видели в 11 микрорайоне. Информация об этом появилась в группе Инцидент Усть-Илимск «Вконтакте».

В Иркутске также продолжают искать медведя, сбежавшего из питомника К-9. Последний раз его видели жители поселка Плишкино.

Полицейские просят жителей Иркутской области соблюдать меры предосторожности. При обнаружении медведя вблизи населенного пункта незамедлительно звонить в полицию по телефонам 02 (102 с мобильного).

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По материалам: irk

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