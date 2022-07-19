15 завораживающе огромных объектов, рядом с которыми даже высокий человек почувствует себя муравьём

Человека окружают миллионы различных предметов. Большинство из них имеют вполне стандартные размеры. Например, чайная чашка сегодня осталась примерно в тех же габаритах, что и сотни лет назад. Но некоторые архитекторы и проектировщики решили изменить величину хорошо знакомых предметов и вещей, превратив их в гигантские арт-объекты. Подобные инсталляции можно встретить в разных странах мира. Они завораживают и заставляют сделать фото каждого, проходящего мимо обывателя.

Жёлтый кролик огромных размеров на площади одного из городов в Швеции

Самый большой комод в мире, расположенный в США

Гигантское кресло из торгового центра

В универмаге Шанхая установили кресло шириной 7,7 метров. Этот огромный предмет способен трансформироваться в сцену.

Сцена для демонстрации оперы, установленная в 1999 году

Самое большое кресло-качалка в мире

Известная скульптура купальщицы, расположенная в Германии

Алюминиевый скелет огромного змея

Она весит 400 килограммов и достигает 5 метров в высоту.

Огромная лиса, от вида которой становится слегка не по себе

Студент Латвийской академии художеств Александр Мариноха и его отец Олег создали гигантскую и реалистичную фигуру чернобурой лисицы. Не повезёт тому, кто наткнётся на этот шедевр современного искусства поздно вечером.

Гигантская иголка с пуговицей, обозначающие район искусств на Манхэттене

Куда поедем?

Ложка для великана

Креативная реклама обуви

Гигантский паук висит на улице возле музея в Австралии

Гигантская деревянная прищепка

Размеры некоторых вещей поражают воображение. Здесь вы можете посмотреть на вещи, которые оказались значительно больше, чем мы себе это представляли.