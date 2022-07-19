«1500 рублей за три года – насмешка!» Бывшая жена Виталия Гогунского судится за алименты на дочь

Три года назад Гогунский развелся с женой Ириной и перестал принимать участие в жизни их общей дочери Миланы. Экс-супруга Виталия долго терпела такое поведение, но теперь решила обратиться в суд.

Звезду «Универа» вряд ли можно было назвать идеальным мужем: женам приходилось закрывать глаза на его отстраненность от быта, игнорирование проблем и частые уходы в себя. Примерно то же самое можно сказать и про отцовские качества актера.

У 44-летнего Виталия Гогунского подрастает единственная дочь, которая пошла по его артистическим стопам — девочка исколесила уже половину страны с концертами, стала одной из самых популярных юных певиц на YouTube. В жизни 12-летней Миланы есть все, кроме внимания папы. После развода Гогунский почти не выходит с наследницей на связь, и тем более не помогает финансово. Оправдывает это тем, что, мол, уже «дал ребенку все — гены, энергию, квартиру в Москве».

Экс-супруга Виталия, Ирина Маирко, устала мириться с таким положением дел, договориться с бывшим мужем мирно ей тоже не удалось. Поэтому спустя три года после расставания женщина все-таки обратилась в суд, чтобы взыскать с горе-отца алименты — 25% от доходов, положенные по закону. Сегодня, 19 июля, состоится очередное заседание суда по данному вопросу.

«К сожалению, ничего не изменилось в отношениях Виталия и Миланы, — прокомментировала «СтарХиту» Маирко. Кроме редких смс с его стороны так и не было внимания, не нашел иных способов общаться. Все это время я не настаивала, ждала от папы первых шагов навстречу дочери. У нее много вопросов, конечно, ребенок переживает, хоть и не показывает. На алименты подала, так как считаю, что 1500 рублей за три года — это мало или даже насмешка… Я известила о своем намерении. Надеялась, что до суда не дойдет. Но Виталик пропал в очередной раз».

По словам Ирины, обеспечивать дочь она в состоянии и сама, к тому же Милана неплохо зарабатывает сольным творчеством. Некоторое время назад Гогунский даже намеревался претендовать на часть гонораров девочки, взамен обещая выписаться из общей квартиры. Но вовремя одумался, видимо, осознал абсурдность ситуации. К слову, выплачивать алименты актер недавно был вовсе не против, даже говорил, что советуется с юристами на этот счет.

Но главное, чего хотелось бы его бывшей жене — вернуть ребенку отца. Ведь именно в подростковом возрасте дети так сильно в нем нуждаются. Может быть, хотя бы благодаря суду Виталий сделает правильные выводы.