16 случаев, когда случайные вещи внезапно идеально подходили друг другу. Совпадение? Не думаем!

Совпадения — это всегда очень любопытно. Даже если они происходят в мелочах. Казалось бы, просто цвет двух совершенно случайных вещей оказался одинаковым, а уже возникает ощущение, что произошло какое-то чудо. Иначе как эти вещи появились в одной и той же точке пространства? Мы собрали для вас примеры таких ситуаций.

Нашёл скалу, откуда взялся рисунок на батончике Clif

Камуфляжная обувь

Кредитка которая отлично сочетается с пачкой чипсов

Эта пижама из комиссионного магазина подходит к моим носкам

Смотрела «Очень странные дела» и увидела точную копию моего вязаного одеяла ручной работы

А одеяло автору подарили 10 лет назад. Вот ведь как бывает!

Макароны идеально подошли по цвету к кофте

Вейп и ручка шпателя идеально сочетаются

Собака и кресло

Когда стаканчик подошёл к одежде

Коты отлично сочетаются с цветом мест, где они лежат

Цвет воды, в которой стоят кисти соответствует цвету стакана

Поезда соответствуют цветам зданий позади них

Идеальное попадание в цвет

Нашла кошку, лежащую в упавшем светильнике в форме кошки

Идеальная форма. Хотя для кошек любая форма идеальна, ведь они не раз доказывали, что являются жидкостью. У нас об этом даже подборка есть.

Мои собаки улеглись в одинаковых позах

Мои ногти (непреднамеренно) оказались той же текстуры и цвета, что и крышка на флаконе духов

А здесь мы собрали для вас случаи, когда люди обнаруживали в своём жилье занимательные приветы от прошлых хозяев.