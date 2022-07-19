16 случаев, когда случайные вещи внезапно идеально подходили друг другу. Совпадение? Не думаем!
Вчера, 23:50
Совпадения — это всегда очень любопытно. Даже если они происходят в мелочах. Казалось бы, просто цвет двух совершенно случайных вещей оказался одинаковым, а уже возникает ощущение, что произошло какое-то чудо. Иначе как эти вещи появились в одной и той же точке пространства? Мы собрали для вас примеры таких ситуаций.
Нашёл скалу, откуда взялся рисунок на батончике Clif
Камуфляжная обувь
Кредитка которая отлично сочетается с пачкой чипсов
Эта пижама из комиссионного магазина подходит к моим носкам
Смотрела «Очень странные дела» и увидела точную копию моего вязаного одеяла ручной работы
А одеяло автору подарили 10 лет назад. Вот ведь как бывает!
Макароны идеально подошли по цвету к кофте
Вейп и ручка шпателя идеально сочетаются
Собака и кресло
Когда стаканчик подошёл к одежде
Коты отлично сочетаются с цветом мест, где они лежат
Цвет воды, в которой стоят кисти соответствует цвету стакана
Поезда соответствуют цветам зданий позади них
Идеальное попадание в цвет
Нашла кошку, лежащую в упавшем светильнике в форме кошки
Идеальная форма. Хотя для кошек любая форма идеальна, ведь они не раз доказывали, что являются жидкостью. У нас об этом даже подборка есть.
Мои собаки улеглись в одинаковых позах
Мои ногти (непреднамеренно) оказались той же текстуры и цвета, что и крышка на флаконе духов
А здесь мы собрали для вас случаи, когда люди обнаруживали в своём жилье занимательные приветы от прошлых хозяев.
По материалам: twizz