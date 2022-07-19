18 населённых пунктов, названия которых любого собьют с толку, ведь их словно придумывали дети
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18 населённых пунктов, названия которых любого собьют с толку, ведь их словно придумывали дети

18 населённых пунктов, названия которых любого собьют с толку, ведь их словно придумывали дети

В 2019 году в России выбрали название самого смешного населённого пункта. Победителем конкурса стал Мутный Материк, находящийся в Республике Коми. За него отдали голоса двадцать восемь тысяч человек. Однако страна полна другими местами, имеющими также крайне странные и необычные названия. Просто многие из нас их не замечают и проезжают мимо, не вчитываясь в таблички с именами, расположенные на обочинах дороги. Мы собрали фото дорожных указателей, которые позволят вам отправиться в маленькое путешествие и вдоволь посмеяться над забавным зрелищем.

Как ударение не поставь, всё равно по-другому не получается

В 2019 году россияне выбирали самый смешной населённый пункт в стране. Победителем стал Мутный Материк, находящийся в Республике Коми. За него проголосовали двадцать восемь тысяч человек. Второе место в конкурсе заняло село Хохотуй, набравшее двадцать шесть тысяч голосов. Третье почётное место досталось населённому пункту Морозилка.

Грубый указатель

Место, где живут исключительно расслабленные люди

Смешные названия есть не только у населённых пунктов. Например, здесь вы можете прочитать про реку с неоднозначным названием Херота.

Везде должен быть свой Париж

Что же там?

Интересно, как называют себя жители этого населённого пункта?

А вот сейчас было обидно

Нужна поддержка? Это там!

В посёлке-победителе Мутный Материк установили знак «Российский населенный пункт с самым весёлым названием 2019», а администрация села получила памятный кубок.

Место для тех, кто устал от всех забот

Эпичное фото на фоне эпичного названия

Знаменитый населённый пункт

Звучит, как минимум, необычно

Кто же там, интересно, живёт?

За два с половиной месяца конкурса прошло несколько отборочных раундов среди 100 претендентов на выход в финал из 83 регионов России. Вы только представьте, сколько в стране есть мест с подобными смешными и странными названиями!

У автора названия явно всё было в порядке с фантазией

Он ближе, чем казался

Ни для кого не является секретом, что название — визитная карточка не только городов, но и заведений. Здесь вы можете посмотреть на супер креативные идеи, которые использовали владельцы кафе и ресторанов, чтобы привлечь внимание клиентов.

# Интересное
По материалам: twizz

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