18 необычных, но вполне реальных фруктов и ягод, которые словно были выращены в волшебном саду

Экзотические фрукты — это не только рамбутан и маракуйя. Природа может предложить куда больше разнообразия, чем мы представляем. Рынки в тёплых и тропических странах ломятся от изобилия удивительных фруктов и ягод, которые больше похожи на нечто крайне фантастическое и совершенно нереальное. К сожалению, многие из нас не имеют возможности насладиться их вкусом прямо сейчас. Однако это не повод грустить. Для начала можно ознакомиться с нашей подборкой, чтобы оценить внешний вид нетипичных фруктов и понять, а нужно ли их вообще пробовать?

Акебия

Где растёт: Япония, Китай, Корея.

Вкус: Кисло-сладкий, напоминающий малину. Также отличается крайне приятным ароматом.

Аки или блигия вкусная

Где растёт: Ямайка, Бразилия, Колумбия, Эквадор, Австралия.

Вкус: Есть фрукт в сыром виде категорически нельзя, так как он ядовит. Употребляют в пищу только специально обработанные плоды, которые по вкусу напоминают грецкий орех.

Амбарелла

Где растёт: Индия, Индонезия, Австралия, Бразилия, Ямайка, Фиджи, Венесуэлла.

Вкус: Что-то среднее между ананасом и манго, имеет сочную хрустящую мякоть.

Бам-балан

Где растёт: остров Борнео (Малайзия).

Вкус: По вкусу этот необычный фрукт напоминает наваристый борщ со сметаной.

Жаботикаба

Где растёт: Аргентина, Филиппины, Куба, Колумбия, Бразилия, Панама, Уругвай.

Вкус: Близок к винограду. Кожица имеет горьковатый привкус, поэтому в пищу используется преимущественно мякоть плода.

Канистель

Где растёт: Ямайка, Багамские острова, Южная Мексика, Панама, Никарагуа, Куба, Гватемала.

Вкус: Если закрыть глаза, то можно представить, что вы едите сладковатый картофель. Канистель добавляют как в основные блюда, так и в десерты.

Кивано

Где растёт: Африка, Австралия, Новая Зеландия, Израиль, Коста-Рика, Чили.

Вкус: Напоминает что-то среднее между бананом, киви, огурцом и авокадо.

Купуасу

Где растёт: Колумбия, Перу, Бразилия, Колумбия, Эквадор, Мексика.

Вкус: Кисло-сладкий, напоминает смесь груши, ананаса и банана.

Куруба

Где растёт: Индия, Перу, Эквадор, Боливия, Колумбия, Уругвай.

Вкус: Напоминает маракуйю.

Лонган

Где растёт: Китай, Камбоджа, Таиланд, Вьетнам.

Вкус: Имеет виноградный освежающий вкус.

Человеку не стоит сразу есть много плодов лонгана, так как они вызывают повышение температуры тела.

Магический фрукт

Где растёт: Австралия, Западная Африка, Тайвань, Япония.

Вкус: Выраженный сладковатый.

Мамея

Где растёт: Колумбия, Мексика, Эквадор, Юго-Восточная Азия, Венесуэлла.

Вкус: Почти ничем не отличается от абрикоса.

Маранг

Где растёт: Австралия, Филиппины, Малайзия.

Вкус: Некоторые гурманы считают, что маранг напоминает по вкусу пломбир в вафельном стаканчике, другие придерживаются мнения, что его плоды — это точный вкус пастилы.

Марула

Где растёт: Южная Африка.

Вкус: Отличается приятным запахом и практически нейтральным вкусом.

Наранхилла

Где растёт: Колумбия, Венесуэла, Панама, Перу, Эквадор, Коста-Рика, Чили.

Вкус: Несмотря на явную схожесть с помидором, имеет вкус клубники и ананаса.

Питанга

Где растёт: Бразилия, Парагвай, Колумбия, Венесуэла, Израиль, Индия, Гайана, Южный Китай, Центральная Америка.

Вкус: Вишнёвый с выраженной горчинкой.

Чомпу

Где растёт: Шри-Ланка, Малайзия, Колумбия, Таиланд, Индия.

Вкус: Напоминает слегка подслащённую воду, вкус практически нейтральный.

Янгмей

Где растёт: Китай.

Вкус: Сладкий и терпкий.

Плоды янгмея редко употребляют в пищу. Наиболее часто дерево выращивают для украшения садов и парков.