18 необычных, но вполне реальных фруктов и ягод, которые словно были выращены в волшебном саду
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Интересное » 18 необычных, но вполне реальных фруктов и ягод, которые словно были выращены в волшебном саду

18 необычных, но вполне реальных фруктов и ягод, которые словно были выращены в волшебном саду

18 необычных, но вполне реальных фруктов и ягод, которые словно были выращены в волшебном саду

Экзотические фрукты — это не только рамбутан и маракуйя. Природа может предложить куда больше разнообразия, чем мы представляем. Рынки в тёплых и тропических странах ломятся от изобилия удивительных фруктов и ягод, которые больше похожи на нечто крайне фантастическое и совершенно нереальное. К сожалению, многие из нас не имеют возможности насладиться их вкусом прямо сейчас. Однако это не повод грустить. Для начала можно ознакомиться с нашей подборкой, чтобы оценить внешний вид нетипичных фруктов и понять, а нужно ли их вообще пробовать?

Акебия

Где растёт: Япония, Китай, Корея.

Вкус: Кисло-сладкий, напоминающий малину. Также отличается крайне приятным ароматом.

Аки или блигия вкусная

Где растёт: Ямайка, Бразилия, Колумбия, Эквадор, Австралия.

Вкус: Есть фрукт в сыром виде категорически нельзя, так как он ядовит. Употребляют в пищу только специально обработанные плоды, которые по вкусу напоминают грецкий орех.

Амбарелла

Где растёт: Индия, Индонезия, Австралия, Бразилия, Ямайка, Фиджи, Венесуэлла.

Вкус: Что-то среднее между ананасом и манго, имеет сочную хрустящую мякоть.

Бам-балан

Где растёт: остров Борнео (Малайзия).

Вкус: По вкусу этот необычный фрукт напоминает наваристый борщ со сметаной.

Жаботикаба

Где растёт: Аргентина, Филиппины, Куба, Колумбия, Бразилия, Панама, Уругвай.

Вкус: Близок к винограду. Кожица имеет горьковатый привкус, поэтому в пищу используется преимущественно мякоть плода.

Канистель

Где растёт: Ямайка, Багамские острова, Южная Мексика, Панама, Никарагуа, Куба, Гватемала.

Вкус: Если закрыть глаза, то можно представить, что вы едите сладковатый картофель. Канистель добавляют как в основные блюда, так и в десерты.

Кивано

Где растёт: Африка, Австралия, Новая Зеландия, Израиль, Коста-Рика, Чили.

Вкус: Напоминает что-то среднее между бананом, киви, огурцом и авокадо.

Купуасу

Где растёт: Колумбия, Перу, Бразилия, Колумбия, Эквадор, Мексика.

Вкус: Кисло-сладкий, напоминает смесь груши, ананаса и банана.

Куруба

Где растёт: Индия, Перу, Эквадор, Боливия, Колумбия, Уругвай.

Вкус: Напоминает маракуйю.

Лонган

Где растёт: Китай, Камбоджа, Таиланд, Вьетнам.

Вкус: Имеет виноградный освежающий вкус.

Человеку не стоит сразу есть много плодов лонгана, так как они вызывают повышение температуры тела.

Магический фрукт

Где растёт: Австралия, Западная Африка, Тайвань, Япония.

Вкус: Выраженный сладковатый.

Мамея

Где растёт: Колумбия, Мексика, Эквадор, Юго-Восточная Азия, Венесуэлла.

Вкус: Почти ничем не отличается от абрикоса.

Маранг

Где растёт: Австралия, Филиппины, Малайзия.

Вкус: Некоторые гурманы считают, что маранг напоминает по вкусу пломбир в вафельном стаканчике, другие придерживаются мнения, что его плоды — это точный вкус пастилы.

Марула

Где растёт: Южная Африка.

Вкус: Отличается приятным запахом и практически нейтральным вкусом.

Наранхилла

Где растёт: Колумбия, Венесуэла, Панама, Перу, Эквадор, Коста-Рика, Чили.

Вкус: Несмотря на явную схожесть с помидором, имеет вкус клубники и ананаса.

Питанга

Где растёт: Бразилия, Парагвай, Колумбия, Венесуэла, Израиль, Индия, Гайана, Южный Китай, Центральная Америка.

Вкус: Вишнёвый с выраженной горчинкой.

Чомпу

Где растёт: Шри-Ланка, Малайзия, Колумбия, Таиланд, Индия.

Вкус: Напоминает слегка подслащённую воду, вкус практически нейтральный.

Янгмей

Где растёт: Китай.

Вкус: Сладкий и терпкий.

Плоды янгмея редко употребляют в пищу. Наиболее часто дерево выращивают для украшения садов и парков.

# Интересное
По материалам: twizz

Последние новости

Милана Тюльпанова: «Не скажу, что бумеранг вернулся Алисе Аршавиной»
Милана Тюльпанова: «Не скажу, что бумеранг вернулся Алисе Аршавиной»
The Riftbreaker из Game Pass получает крупное дополнение Metal Terror
The Riftbreaker из Game Pass получает крупное дополнение Metal Terror
Сенатор Элизабет Уоррен призвала ужесточить регулирование криптовалют в США
Сенатор Элизабет Уоррен призвала ужесточить регулирование криптовалют
Какой будет геомагнитная обстановка 19 июля 2022 года и к чему нужно готовиться
Какой будет геомагнитная обстановка 19 июля 2022 года и к чему нужно
Александр Серов рассказал о своей причастности к разводу Абдулова
Александр Серов рассказал о своей причастности к разводу Абдулова
Мокрая Екатерина Андреева запечатлелась в купальнике на берегу моря
Мокрая Екатерина Андреева запечатлелась в купальнике на берегу моря
Ольга Орлова рассказала о родителях Жанны Фриске
Ольга Орлова рассказала о родителях Жанны Фриске
Егор Крид признался, на ком женился
Егор Крид признался, на ком женился
Анжелику Варум без макияжа запечатлели на дне рождения Агутина
Анжелику Варум без макияжа запечатлели на дне рождения Агутина
Меган Маркл и принц Гарри прилетели в Нью-Йорк и посетили заседание Генеральной Ассамблеи ООН
Меган Маркл и принц Гарри прилетели в Нью-Йорк и посетили заседание
На звезду «Майора Грома» подали в суд
На звезду «Майора Грома» подали в суд
ТОП-5 распространенных мифов о базовом гардеробе, каким он должен быть, как правильно его составить
ТОП-5 распространенных мифов о базовом гардеробе, каким он должен

Топ на сегодня

Дана Борисова призналась, что снималась в откровенных фотосессиях под веществами
Дана Борисова призналась, что снималась в откровенных фотосессиях под
Никас Сафронов уверен, что светская жизнь идет на пользу еле ходящему Вячеславу Зайцеву
Никас Сафронов уверен, что светская жизнь идет на пользу еле ходящему
Аналитики допустили выход Coinbase из топ-10 биткоин-бирж по объему торгов
Аналитики допустили выход Coinbase из топ-10 биткоин-бирж по объему
Почему Ирина Аллегрова носит парики: близкий друг артистки раскрыл причину
Почему Ирина Аллегрова носит парики: близкий друг артистки раскрыл
«Собираюсь рожать на 9-м месяце»: Анна Бузова ответила на вопрос о возможной беременности
«Собираюсь рожать на 9-м месяце»: Анна Бузова ответила на вопрос о

Еще по теме

Эксперт Махонина рассказала, как продавцы ягод и фруктов сохраняют их свежими и как их хранить дома
Медведев: садоводы должны иметь возможность продавать свою продукцию
Медики рассказали, как правильно использовать облепиху
Диетологи рассказали, почему нельзя худеть на фруктовой диете