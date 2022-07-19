18 случаев, когда люди переборщили с обработкой фотографий, и до добра их это не довело
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18 случаев, когда люди переборщили с обработкой фотографий, и до добра их это не довело

18 случаев, когда люди переборщили с обработкой фотографий, и до добра их это не довело

Обрабатывая фотографии очень легко увлечься. Результаты от такого увлечения будут не самыми классными: хочется человеку сделать глаза побольше, а талию поуже — но в конце концов получается что-то совершенно неестественное, напоминающее то ли персонажа компьютерной игры, то ли куклу Bratz. Мы собрали для вас несколько примеров не самого удачного фотошопа.

Эти глаза

Как испортить хорошую фотографию: увеличить нижнюю часть тела и уменьшить голову

Как будто две части разных людей

Даже шкафчики поплыли

Что-то не так с пальцами

Слишком гладкие ноги

Превращение в куклу

Но зато в этом случае не допущена популярная ошибка: здесь отредактировано не только лицо девушки, но и отражение в зеркале. Часто бывает так, что оно выдаёт все секреты, которые так хотелось скрыть.

Грудь настолько большая, что стала нарисованной?

Когда одна нога больше, чем всё тело

Что с фигурой девушки справа?

Случайная модель из Инстаграма*

Фото из интернет-магазина одежды

Есть ли у вас тело, которое ей соответствует?

Когда редактируешь себя, но не трогаешь второго человека на фото

Текстура кожи? Нет, не слышали

И подбородок куда-то исчез.

Целая компания людей с пластиковыми лицами

Это точно не манекен?


Парикмахер использует странный фильтр для глаз на всех своих клиентах

Очень реалистичные пропорции

А здесь вы можете найти подборку фотографий девушки, которая показывает, что скрывается за красивыми постами из социальных сетей.

* деятельность организаций на территории РФ запрещена.

# Интересное
По материалам: twizz

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