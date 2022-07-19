19 фото с конкурса Underwater Photographer of the Year 2022, на которые засмотрелся бы даже Жак-Ив Кусто

Underwater Photographer of the Year — престижный и главный в мире фотоконкурс подводных снимков, который объединяет любителей морского мира со всех уголков планеты. В прошлом году карантинные ограничения, возможно, помешали многим фотографам посетить свои любимые воды, но это ни в коем случае не воспрепятствовало их творческому порыву. Они смогли сделать достойные работы и представить их судьям в 2022 году. Многие из отмеченных наградами снимков этого года были отсняты в родных странах, а некоторые даже сделаны в домашних бассейнах. Победители конкурса показывают удивительные океанские зрелища и виды, а также захватывающие виды затопленных шахт и глубоководных кораблекрушений. Мы отобрали самые интересные фотоработы, чтобы вы имели возможность насладиться чудесами океанского мира.

Танцы с гигантами в ночи

Эта работа получила главную награду конкурса. Фотограф Рафаэль Фернандес Кабальеро смог сделать ночную фотографию пяти китовых акул.

Формы жизни

Большой белый объект приближается к моему объективу

Круг жизни

Под закатом

Впечатления

Город ангелов

Underwater Photographer of the Year был придуман в Великобритании в 1965 году и считался национальным конкурсом. С конца 1970-х годов он стал международным и проводился каждые несколько лет.

Хэллоуин

Фронт крушения

Охота

Щучий бой

Укрыться

Вечно угрюмый

Underwater Photographer of the Year — это отличная площадка для демонстрации чудес мира дайвинга огромной аудитории. Конкурсные снимки будет интересно посмотреть даже тем, кто не имеет никакого отношения к подводному плаванию.

Белый дом

Дикая челюсть

Хвост

Лучшие друзья

Парадокс

Сарпа и зелёная трава

Здесь вы можете посмотреть невероятные фотоработы призёров WildArt Photographer of the Year ’22. Фотографы смогли заснять редкие моменты из жизни представителей дикой природы, которые не могут не впечатлить.