7 «скрытых жемчужин» из Game Pass за первую половину 2022 года

Вадим Карасев





AAA-игры, когда выходят в Game Pass, сразу заслуживают внимание игроков. Тогда как некоторые небольшие проекты (даже если они выпущены крупным издательством) могут остаться незамеченными. В сети часто появляются всевозможные ТОПы игр из Game Pass, которые дают возможность открыть для себя проекты, ранее пропущенные.

Автор Youtube-канала Boxenberger составил очередной ТОП игр из Game Pass, в котором рассказывает о «скрытых жемчужинах», появившихся в подписке в первой половине 2022 года. По его мнению, этот ТОП состоит из следующих проектов:

Death’s DoorChorusWeird WestEiyuden Chronicle: RisingTrek to YomiTunicTeenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge

Ниже можно посмотреть само видео, где автор подробнее рассказывает о преимуществах каждого из этих проектов.

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