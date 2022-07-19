Аккаунт недели. Телеграм-канал "Ничего нового" о ресейле, моде и винтаже

Вадим Карасев

В рубрике "Аккаунт недели" рассказываем о телеграм-канале "Ничего нового" — ресейл-проекте Тани Нудельман и ее коллег.

Кто

Таня Нудельман сделала карьеру в сфере PR- и event-индустрии, а также работала директором по развитию Еврейского музея и центра толерантности. В 2015 году она стала сооснователем агентства Departament PR, которое сейчас в числе прочего занимается созданием метавселенных для брендов.





Таня Нудельман

О чем

Флагманская тема проекта — экологичная мода, осознанное потребление и ресейл. Собственно, сам сайт "Ничего нового" — это агрегатор предложений различных ресейл-платформ с новостными и экспертными блоками. В телеграм-канале публикуют интересные предложения о продаже модных вещей, инсайды о секретных распродажах и анонсы винтажных маркетов. Найти тут можно и рубашку Saint Laurent за шесть тысяч рублей, и обожествляемый модницами old Celine, и даже винтажную мебель и декор.





Скриншот из телеграм-канала "Ничего нового"





Подборки перемежаются экспертными заметками о том, как вообще работает ресейл-рынок, как правильно покупать на модной "вторичке" и во что стоит вкладываться. У канала также есть чат, где заняться ресейлом может каждый желающий, выставив что-то на продажу.

Кроме новостей ресейла в канале есть просто модные новости, интересные статьи по истории моды и розыгрыши классных подарков — например, билетов на показы тематических фильмов.

Для кого

Конечно, подписаться точно стоит охотникам за винтажными моделями или люксом по сниженным ценам. В условиях ухода многих брендов с отечественного рынка интерес к ресейлу может вырасти, и самое время присоединиться к сообществу единомышленников. Но канал также будет интересен всем, кто просто хочет начать чуть лучше разбираться в моде.





Надя Бесчетникова