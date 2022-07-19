Актер Александр Домогаров расстался со своей возлюбленной: причины

В ноябре 2020 года актер Александр Домогаров впервые вышел в свет со своей новой возлюбленной. Ею стала танцовщица Татьяна Степанова. По словам Александра Юрьевича, с этой девушкой он состоял в отношениях около 10 лет. 12 июля этого года актеру исполнилось 59 лет, и, судя по имеющейся у СМИ информации, день рождения он провел уже один.





Издание «Экспресс газета» сообщает, что им в редакцию поступило письмо от некой Елены Петровой. Она сообщила о том, что обладает эксклюзивной информацией о жизни Домогарова и Степановой. В качестве доказательств она предоставила снимки, которых нет в отрытом доступе.





По словам источника, Александр Домогаров не лучшим образом относился к своей возлюбленной. Он регулярно обвинял ее в изменах и воровстве, всячески оскорблял, говорил, что Татьяна не желает развиваться. При этом сам актер, по словам Елены Петровой, не отличался идеальным поведением. Татьяна регулярно жаловалась на наличие у Домогарова любовниц и странные предпочтения в интимной жизни.





Сильное влияние на решение расстаться с актером оказало нежелание Александра Юрьевича официально оформлять отношения. По словам источника «Экспресс газеты», Домогаров отказывался брака, не хотел заводить детей. А это была мечта Татьяны. К тому же актер все свободное время тратил на бывшую супругу, помогая той бороться с болезнью.

«Она хотела бы поставить точку, восстановиться и забыть этот многолетний период как страшный сон. У Татьяны своя семья, свои отношения и свое гнездо…», – цитирует издание слова своего источника.

Напомним, что новости о расставании Александра Домогарова со своей избранницей появились еще в марте 2021 года. Тогда актер не выходил с ней в свет, практически не упоминал ее имя в интервью. Теперь, если верить словам источника, в этих отношениях поставлена точка.