Александр Серов рассказал о своей причастности к разводу Абдулова
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Александр Серов рассказал о своей причастности к разводу Абдулова

Александр Серов рассказал о своей причастности к разводу Абдулова
Певца Александра Серова обвиняют в разводе Абдулова и Алферовой. Александр Абдулов и Ирина Алферова были одной из самых красивых пар в нашем кино. И даже когда они уже расстались, спустя многие десятилетия поклонников занимал вопрос – как это могло произойти, что или кто стал причиной? Фотограф Валерий Плотников, друг актера Александра Абдулова, в одном из интервью намекнул на то, что именно музыкант Александр Серов виновен в распаде брака актрисы Ирины Алферовой с Абдуловым. Фотограф вспомнил, что тогда актриса появилась в довольно смелом для советских лет образе. В начале девяностых годов Ирина Алферова снялась в нашумевшем клипе Александра Серова «Ты меня любишь», в довольно смелом образе для советского времени: в клипе демонстрировались ее ноги в колготках. И практически в то же время в журнале была опубликована откровенная фотосессия с Александром Абдуловым, которую сделал именно Валерий Плотников. Тогда некоторые связали эти два события воедино, и в результате возникла версия о том, что актеры друг другу изменяют.
Сегодня Александр Серов прокомментировал слухи о том, что именно он стал причиной развода Алферовой с Абдуловым.     «Кто такой Плотников я не знаю. Это какой-то детский сад. Вспоминать времена давно минувших дней. Давайте еще лет в пятьдесят назад окунемся. О наших отношениях с Алферовой были передачи у Андрея Малахова. Всю информацию можно получить там», — сказал он. Певец также добавил, что он давно не та популярная личность, на которой можно акцентировать внимание. «Но вы понимаете, какое время сейчас. Формат изменился. Я уже далеко не популярный человек. Просто так гастролирую чуть-чуть. Я не та личность, на которой можно акцентировать внимание и вспоминать немного щекотливые моменты», — заявил музыкант «Телепрограмме».
# Шоу-бизнес Серов Александр
По материалам: z-aya

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