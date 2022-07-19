Александр Ширвиндт был госпитализирован из-за проблем с сердцем: что известно о состоянии здоровья артиста

Накануне своего 88-летия знаменитому артисту СССР и 90-х годов Александру Ширвиндту понадобилась помощь врачей. Согласно информации издания Mash, у актера возникли проблемы с сердцем. Прибывшие на место медики оказали Александру Анатольевичу необходимую помощь и передали его своим коллегами.





Издание Mash сообщает, что народному артисту стало плохо в поселке «НИЛ» под Истрой. Прибыв на место вызова, бригада скорой обнаружила задыхающегося артиста в его доме. Врачи диагностировали пациенту нестабильную стенокардию без повреждения сердечной мышцы, оказали необходимую помощь и направили его в столичную клинику. Подробностей о том, что могло спровоцировать приступ, пока не поступало.

Через несколько часов после появления информации о госпитализации артиста, на связь с журналистами издания «Газета.Ru» вышел его наследник Михаил Ширвиндт-младший. Он назвал слухи о проблемах с сердцем «унылой сенсацией». По словам Михаила Александровича, его отец проходил плановое обследование. Сам Александр Ширвиндт подтвердил, что чувствует себя хорошо, он действительно был в клинике, но только для проверки здоровья.





В сентябре 2021 года Александр Ширвиндт заявил, что покидает пост художественного руководителя Театра Сатиры, который занимал с 2000 года. Причиной такого решения он назвал плохое физическое и эмоциональное здоровье. На этом посту худрука Театра Сатиры его заменил Сергей Газаров.