Александра Домогарова бросила невеста после 10лет отношений

Актер Александр Домогаров снова остался один, сообщают СМИ. Полтора года назад Александр Домогаров в одном из редких интервью рассказал, что последние 10 лет живет с танцовщицей Татьяной Степановой. На минувшей неделе ему исполнилось 59. И, как пишет «Экспресс газета», эту дату бывший секс-символ встретил в одиночестве. Александр Домогаров прошлой весной объявил, что собирается снова жениться. Однако до свадьбы дело не дошло. СМИ сообщили, что избранница бросила народного артиста. Как утверждает источник, отношения пары портились с каждым месяцем всё сильнее. Возлюбленная требовала от Домогарова серьезных поступков. Ей хотелось поскорее выйти замуж и создать крепкую семью, но актер был к этому не готов.Помимо того, что Домогаров не спешил жениться, он слишком много времени проводил с бывшей женой, что не нравилось его молодой избраннице. Как утверждается, актер тратил силы на поддержку и лечение Ирины Гуненковой, которая, по слухам, борется с прогрессирующей онкологией. Молодая танцовщица, ожидаемо, недолго горевала после разрыва с актером и уже нашла себе нового бойфренда. «Таня бросила Домогарова и счастлива в новых отношениях с молодым человеком», — цитирует источник «ЭГ». Напомним, что весной Домогаров лично опроверг слухи о намерении навсегда уехать из России. Писали, что артист готовится эмигрировать на Кипр. Он подтвердил, что действительно строит дом на острове, но будет использовать его в качестве «дачи». Кстати, разговоры об увольнении Домогарова из театра им. Моссовета тоже не получили продолжения. Несмотря на грандиозный скандал с худруком Евгением Марчелли, актер сохранил работу в театре.