Алла Пугачева сделала серьезную операцию, заявила хирург

Певица Алла Пугачева серьезно похудела. В СМИ не утихают разговоры о причинах переезда Аллы Пугачевой в Израиль. Недавно отец Филиппа Киркорова рассказал, Примадонна может скрывать серьезные проблемы со здоровьем. Это бы объяснило и внезапный отъезд в Израиль, и резкие изменения во внешнем виде похудевшей артистки. Однако звучат и другие предположения по поводу отъезда певицы из страны. Пластический хирург Марият Мухина высказала точку зрения, что некоторое время назад Пугачева «ушила желудок», то есть сделала бариатрическую операцию. Это серьезное хирургическое вмешательство, за последствиями которого пациентам надо следить до конца жизни. Не исключено, что Примадонна отправилась в Израиль на плановое обследование.«Там наверняка остались врачи, которые ведут, сопровождают пациента после операции. Это серьезная операция, которая носит пожизненный характер, пациенту постоянно нужно делать осмотры», — рассказала Мухина Readovka. Впрочем, это лишь частное мнение одного специалиста. Другие эксперты говорят, что на самом деле у Пугачевой прогрессирует диабет, на фоне которого она и потеряла лишний вес. В такой же ситуации, например, находится Игорь Крутой, который из-за болезни похудел больше чем на 20 килограммов. Фанаты Пугачевой, тем временем, с замиранием сердца ждут наступления конца августа. Именно тогда Алла Борисовна, если верить её обещаниям, должна вернуться в Россию. Уже известно, что обратно она приедет с детьми, но без мужа, который весь сентябрь проведет на гастролях в международном туре.