Американский адмирал-трансгендер призвала заблокировать половое созревание детей
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Американский адмирал-трансгендер призвала заблокировать половое созревание детей

Американский адмирал-трансгендер призвала заблокировать половое созревание детей

Адмирал-трансгендер Рейчел Левин, помощник министра здравоохранения США, в прямом эфире MSNBC призвала с помощью медицинских препаратов блокировать физиологическое развитие детей, чтобы они выбирали пол до того, как у них начнется переходный возраст.

"Нам нужно расширить возможности по применению в отношении детей блокаторов полового созревания и делать им операции согласно выбранному ими полу".

Слова политика вызвали шквал критики со стороны американцев.


Ранее Левин критиковали французы: увидев ее фотографии, сделанные на приеме во французском посольстве в честь Дня взятия Бастилии. Отметим, что на фото была и зампомощника министра ядерной энергетики США Сэм Бринтон, тоже трансгендер. Некоторые предположили, что фото - фейки или обработанные в фотошопе снимки.

Напомним, что Сенат Соединенных Штатов утвердил Левин помощником министра здравоохранения в прошлом году. Затем ей присвоили звание четырехзвездного адмирала — это первый подобный случай за всю историю страны. Причем многие американцы отнеслись к назначению скептически: особо оригинальные критики посоветовали Бринтону приобрести деловой костюм, шутя, что его "женской одежде" будут приятно удивлены иранцы, с которыми придется вести переговоры по ядерной сделке.

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По материалам: uposters.ru

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