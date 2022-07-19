Анна Семенович рассказала о сексе после сорока

42-летняя певица и ведущая Анна Семенович категорически не согласна, что после сорока секса нет. Артистка оспорила мнение фаната о том, что в зрелом возрасте интимная жизнь хуже, чем в юности. Певица заверила, что сейчас получает больше удовольствия от секса. Бывшей солистке группы «Блестящие» не понравилось высказывание поклонника о том, что после 40 лет интимная жизнь уже не такая яркая, как в ранней молодости. Анна озвучила свое мнение по этому поводу.«Вот что я вам скажу. После 40-ка всё в этой жизни гораздо красочней и вкусней. И особенно секс! Спасибо опыту, умению и пониманию, что доставляет тебе и партнеру удовольствие», — высказалась артистка. Эта тема так взволновала бывшую фигуристку, что она продолжила обсуждать. Семенович записала видеообращение. «Некий молодой человек мне сказал, что после 40-ка лет секса нет. Я вам хочу сказать, что это не так. Мне кажется, что жизнь после 40-ка краше, ярче, мудрее, прекраснее. Я обожаю свой возраст», — заверила исполнительница хита «Бумеранг».