Анжелику Варум без макияжа запечатлели на дне рождения Агутина

Певица Анжелика Варум, несмотря на слухи о проблемах в браке, отметила день рождения Агутина вместе с ним. Фото с праздника поделился Оскар Кучера. Леонид Агутин в этом году скромно отметил день рождения. Певец пригласил на вечер только самых близких друзей. В этот список попали Леонид Ярмольник и Оскар Кучера, который и опубликовал единственное фото с мероприятия. В Сети появился снимок с душевного вечера, который именинник провел с самыми близкими. На снимке счастливый певец запечатлен рядом со своей женой Анжеликой Варум.«Вчера совершенно феерично, впрочем, как обычно, отметили день рождения. Братское сердце, спасибо за праздник!» — написал Кучера. Интересно, что еще пару дней назад СМИ писали о возможных проблемах в отношениях пары. Подозрительным выглядело, что певица отказалась в этом году от публичного признания в любви своему мужу. Варум никак не поздравила любимого в Сети, из чего фанаты сделали вывод о возможной ссоре супругов. Однако, как видно, своё 54-летие Агутин встретил в компании любящей жены. Поклонники обратили внимание, что жена виновника торжества позирует на снимке в естественном виде. Без яркого макияжа Варум выглядит гораздо старше своих лет. Впрочем, не исключено, что это просто неудачное фото, а в реальной жизни исполнительница по-прежнему свежа. Напомним, что Агутин официально заявил, что, вопреки слухам, не собирается повторять опыт своих коллег и уезжать из страны. Недавно певец в подтверждение своих слов провел на Красной Поляне III Музыкальный образовательный форум «AguTeens Fest», а на осень он построил еще более глобальные планы по работе.