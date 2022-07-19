Авторы Warhammer 40,000: Darktide рассказали о создании саундтрека для игры
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Авторы Warhammer 40,000: Darktide рассказали о создании саундтрека для игры

Авторы Warhammer 40,000: Darktide рассказали о создании саундтрека для игры


В сентябре в релиз выходит игра Warhammer 40,000: Darktide — на Xbox Series X | S и PC. На других платформах выход проекта, на данный момент, не заявлен. Сразу после релиза Warhammer 40,000: Darktide станет частью подписки Game Pass.

Создатели Warhammer 40,000: Darktide знакомят активно игроков с проектом, который выполнен по популярной вселенной Warhammer 40,000. Работая по столь знаменитой вселенной, разработчики не могли отнестись к саундтреку «спустя рукава», поэтому пригласили известного датского композитора Йеспера Кюда. В новом видео, которое можно посмотреть ниже, рассказывается о создании музыки для кооперативного экшена.

В  саундтреке для игры Warhammer 40,000: Darktide авторы композиций решили использовать переплетение звуков машин, созданных старыми аналоговыми синтезаторами, и тем главных героев, которые были записаны хоровым пением. Ранее Йеспер Кюд уже работал над играми серии Warhammer — он отвечал за саундтрек в двух частях Vermintide. Кроме того, датский композитор известен по работе с саундтреком для игр серий Hitman и Assassin’s Creed.


Watch this video on YouTube
# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

Последние новости

Аккаунт недели. Телеграм-канал "Ничего нового" о ресейле, моде и винтаже
Аккаунт недели. Телеграм-канал "Ничего нового" о ресейле,
Украинский журналист Гордон ответил на объявление в розыск в России
Украинский журналист Гордон ответил на объявление в розыск в России
Мемы и приколы про "это" (15 фото)
Мемы и приколы про "это" (15 фото)
Авторы Warhammer 40,000: Darktide рассказали о создании саундтрека для игры
Авторы Warhammer 40,000: Darktide рассказали о создании саундтрека
Полиция Иркутска разыскивает 81-летнюю Надежду Беляеву
Полиция Иркутска разыскивает 81-летнюю Надежду Беляеву
Минобороны объявило об ударе по складу боеприпасов к западному оружию ВСУ
Минобороны объявило об ударе по складу боеприпасов к западному оружию
Собянин рассказал о благоустройстве районов Люблино и Марьино
Собянин рассказал о благоустройстве районов Люблино и Марьино
СМИ: Coinbase свернула программу работы с инфлюенсерами в США
СМИ: Coinbase свернула программу работы с инфлюенсерами в США
Не в том месте, не в то время
Не в том месте, не в то время
В США визит Байдена в Саудовскую Аравию назвали позорным
В США визит Байдена в Саудовскую Аравию назвали позорным
Украинского журналиста Гордона объявили в розыск
Украинского журналиста Гордона объявили в розыск
Леди Гага рассказала о желании завершить карьеру из-за проблем с психикой
Леди Гага рассказала о желании завершить карьеру из-за проблем с

Топ на сегодня

По эксклюзивной Xbox-игре Grounded выпустят анимационный сериал
По эксклюзивной Xbox-игре Grounded выпустят анимационный сериал
Мария Шукшина назвала Давида Манукяна мужем и женой Филиппа Киркорова
Мария Шукшина назвала Давида Манукяна мужем и женой Филиппа Киркорова
Никас Сафронов высказался о болезни Вячеслава Зайцева
Никас Сафронов высказался о болезни Вячеслава Зайцева
Лера Кудрявцева похвасталась благодарностью от Владимира Путина
Лера Кудрявцева похвасталась благодарностью от Владимира Путина
В ЕС согласовали седьмой пакет санкций против России
В ЕС согласовали седьмой пакет санкций против России

Еще по теме

Warhammer 40,000: Darktide выходит в сентябре, сразу в Game Pass
Создатели Warhammer 40,000: Darktide раскрыли технические детали игры на Xbox Series X | S
Новый геймплей Warhammer 40,000: Darktide, консольный эксклюзив Xbox Series X | S
Новый трейлер Warhammer 40,000: Darktide — игра будет в Game Pass уже 13 сентября