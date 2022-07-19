Авторы Warhammer 40,000: Darktide рассказали о создании саундтрека для игры

Вадим Карасев





В сентябре в релиз выходит игра Warhammer 40,000: Darktide — на Xbox Series X | S и PC. На других платформах выход проекта, на данный момент, не заявлен. Сразу после релиза Warhammer 40,000: Darktide станет частью подписки Game Pass.

Создатели Warhammer 40,000: Darktide знакомят активно игроков с проектом, который выполнен по популярной вселенной Warhammer 40,000. Работая по столь знаменитой вселенной, разработчики не могли отнестись к саундтреку «спустя рукава», поэтому пригласили известного датского композитора Йеспера Кюда. В новом видео, которое можно посмотреть ниже, рассказывается о создании музыки для кооперативного экшена.

В саундтреке для игры Warhammer 40,000: Darktide авторы композиций решили использовать переплетение звуков машин, созданных старыми аналоговыми синтезаторами, и тем главных героев, которые были записаны хоровым пением. Ранее Йеспер Кюд уже работал над играми серии Warhammer — он отвечал за саундтрек в двух частях Vermintide. Кроме того, датский композитор известен по работе с саундтреком для игр серий Hitman и Assassin’s Creed.

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