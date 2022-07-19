Белый дом опроверг заявления об отдыхе Байдена после ближневосточного турне
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Белый дом опроверг заявления об отдыхе Байдена после ближневосточного турне

Белый дом опроверг заявления об отдыхе Байдена после ближневосточного турнеПредставитель Белого дома Кирби: Байден прилично занят после своего ближневосточного турне

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, выступая на брифинге перед журналистами, опроверг разного рода заявления о том, что президент США Джо Байден решил отдохнуть после своего ближневосточного турне. По его словам, отсутствие публичных мероприятий в графике главы государства не говорит о том, что ему нечем заняться, сообщает РИА Новости.

«Президент прилично занят. Если вы не видите чего-то в публичном расписании, это не значит, что не происходит много работы», — заявил представитель администрации США, не уточняя, чем именно американский лидер занимался в последние дни.

Ранее Кирби рассказал, что Вашингтон на этой неделе собирается объявить о новом пакете военной помощи Киеву, в который должны войти реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и боеприпасы для артиллерии.

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По материалам: lenta.ru

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