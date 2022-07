Цена токена MATIC выросла почти на 27% за сутки

Курс токена Ethereum-решения второго уровня Polygon (MATIC) за последние 24 часа вырос на 26,8%, за неделю — на 68,4%. Об этом свидетельствуют данные CoinGecko.

На момент написания токен торгуется у отметки $0,96. Актив демонстрирует рост на фоне общего позитива на рынке и твита разработчика Михайло Бели.

When we started @0xPolygon, the Ethereum community embraced us. That empowered us to onboard 30k apps and 150M users and become a giant among scaling efforts and alt L1s.



We made a promise to stay committed and give back to Ethereum.



In 3 days, we are delivering on that. 🦄💫 pic.twitter.com/hRBN8DOVF7