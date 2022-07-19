Чехия призвала Евросоюз пересмотреть соглашения с Россией по визам
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Чехия призвала Евросоюз пересмотреть соглашения с Россией по визам

Чехия призвала Евросоюз пересмотреть соглашения с Россией по визамГлава МИД Чехии Липавский призвал Евросоюз пересмотреть соглашения с Россией по визам

Министр иностранных дел (МИД) Чехии Ян Липавский призвал Европейский союз (ЕС) выработать новую стратегию отношений с Россией и пересмотреть ныне действующие соглашения, в частности, в вопросе виз. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, отношения между Европой и Россией течение ближайших десяти лет будут «весьма обостренными». «Европа должна уметь защищаться. Мы должны заново рассмотреть некоторые наши соглашения с РФ, например в вопросе виз», — заявил глава ведомства.

Липавский отметил, что прежний диалог ЕС с Россией провалился. Он подчеркнул, что новой долгосрочной стратегии в отношении Москвы будет посвящено неформальное заседание глав МИД стран Евросоюза в августе в Праге.

Отношения между сторонами резко ухудшились после начала спецоперации России на Украине. Президент страны Владимир Путин объявил о своем решении 24 февраля. После этого ряд стран выступили с жесткой критикой в адрес Москвы и ввели против нее сразу несколько пакетов санкций, в том числе ограничивающих поставки энергоресурсов.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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