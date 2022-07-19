Человек погиб в результате стральбы в центре Парижа
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Человек погиб в результате стральбы в центре Парижа

Человек погиб в результате стральбы в центре ПарижаBMFTV: один поги и четверо ранены в результате стрельбы в центре Парижа

Один человек погиб, еще четверо пострадали в результате стрельбы в баре в 11-м округе Парижа. Об этом сообщает французский телеканал BMFTV со ссылкой на мэра округа Франсуа Воглена.

«В результате перестрелки этим вечером в баре Chicha на rue Popincourt в 11-м округе Парижа только что погиб человек, ещё четверо получили ранения. На данном этапе остаются неясными мотивы этого варварского акта», — сообщил Воглен. По его словам, нападавших было двое: один из них задержан, второму удалось скрыться с места происшествия.

По данным телеканала, в 21:35 по местному времени (22.35 мск) двое злоумышленников вышли из автомобиля и открыли огонь по посетителям на террасе бара.

Мотивы нападения неизвестны. Основной версией на данный момент является сведение счетов между участниками ЧП.

Ранее ствло известно, что суд арестовал до 3 сентября жителя Санкт-Петербурга, стрелявшего по людям на пляже в Ленинградской области. Подсудимый заявил, что «хотел крови и убийств». Стрелком оказался 27-летний Михаил Кузнецов, находящийся на учете в психоневрологическом диспансере.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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