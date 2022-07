Crypto.com получила лицензию провайдера цифровых активов в Италии

Криптовалютная платформа Crypto.com получила одобрение итальянского регулятора OAM. Фирма начнет оказывать жителям страны услуги, связанные с цифровыми активами.

