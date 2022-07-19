Crypto.com получила лицензию провайдера цифровых активов в Италии
Криптовалютная платформа Crypto.com получила одобрение итальянского регулятора OAM. Фирма начнет оказывать жителям страны услуги, связанные с цифровыми активами.
Buongiorno Italia 🇮🇹— Crypto.com (@cryptocom) July 19, 2022
We’re proud to announce that https://t.co/vCNztATSCO has secured regulatory approval in Italy, from the Organismo Agenti e Mediatori (OAM).
Full details 👇https://t.co/JNfY5DNBtA pic.twitter.com/os6HpjsE6f
«Мы рассматриваем получение лицензии как важный шаг вперед для Crypto.com», — заявил ее CEO Крис Маршалек.
В пресс-релизе говорится, что клиентская база платформы достигла 50 млн пользователей.
Ранее Crypto.com получила одобрение на деятельность от регуляторов Греции, Сингапура и Дубая.
Напомним, в июне Маршалек заявил о планах уволить порядка 5% от штата сотрудников.
До этого компания объявила о значительном сокращении вознаграждений за стейкинг токена CRO для предоплаченных карт.
Позднее платформа пересмотрела расходы на маркетинг после значительных трат на показ рекламы на Супербоуле.
В марте 2022 года стало известно, что Crypto.com выступит спонсором чемпионата мира по футболу.
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