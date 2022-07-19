Девушка опубликовала переписку с невестой и испортила ей медовый месяц
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Девушка опубликовала переписку с невестой и испортила ей медовый месяц

Девушка опубликовала переписку с невестой и испортила ей медовый месяцТемнокожая девушка опубликовала просьбу невесты удалить ее с фото и вызвала одобрение

Пользовательница Reddit поделилась историей о том, как поругалась с сестрой своего бойфренда, которая недавно вышла замуж. Девушку возмутило то, что невеста попросила фотографа удалить ее с нескольких фотографий, после чего она опубликовала их переписку в соцсетях.

Автор поста рассказала, что посоветовала сестре возлюбленного обратиться к ее знакомому свадебному фотографу. Сперва невеста общалась с ним в групповом чате, а затем, когда они встретились, перешла к личной переписке. «Свадьба была потрясающей, все прошло гладко и невеста казалась счастливой. На следующий день новобрачные отправились в свадебное путешествие», — рассказала героиня истории.

Вскоре невеста обратилась к фотографу с просьбой. По какой-то причине она отправила ее в личные сообщения, а в общий чат, в котором также состояла автор поста. «Она поблагодарила фотографа и попросила удалить меня с некоторых фотографий, потому что я слишком темная, что, по ее мнению, портит цветовую палитру», — написала пользовательница. Девушка объяснила, что ее бойфренд и его родственники светлокожие. Она же родилась на Ближнем Востоке: у нее темные волосы и темная кожа.

Героиня истории призналась, что просьба сильно разозлила ее. Она отправила гневное сообщение невесте, однако та не ответила. Тогда автор поста сделала скриншот переписки и опубликовала его в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ), отметив невесту. «Она позвонила моему парню, рыдая навзрыд, назвав меня ***** за то, что я поставила ее в неловкое положение и испортила медовый месяц. Мой парень считает, что я нанесла ей удар ниже пояса», — рассказала она.

Тем не менее в комментариях пользователи поддержали автора поста. По их мнению, невеста оказалась расисткой. «Всегда, всегда, уместно ставить в неловкое положение расиста», — выразила мнение одна пользовательница. «Если вы не хотите, чтобы вас обвинили в расизме, не будьте расистом», — добавил другой юзер. Некоторый также порекомендовали героине исторично расстаться с бойфрендом.

# Главные новости Интернет и СМИ
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Команда Halo Infinite лишилась очередного ветерана — арт-директора
Команда Halo Infinite лишилась очередного ветерана — арт-директора
«1500 рублей за три года – насмешка!» Бывшая жена Виталия Гогунского судится за алименты на дочь
«1500 рублей за три года – насмешка!» Бывшая жена Виталия Гогунского
Девушка опубликовала переписку с невестой и испортила ей медовый месяц
Девушка опубликовала переписку с невестой и испортила ей медовый месяц
Посол России заявила о «невероятной популярности» Путина в Индонезии
Посол России заявила о «невероятной популярности» Путина в Индонезии
Россиянам пообещали год гарантии на ввезенную по параллельному импорту технику
Россиянам пообещали год гарантии на ввезенную по параллельному
С 19 по 23 июля не будут выдавать разрешения на прогулки по Большой Байкальской тропе
С 19 по 23 июля не будут выдавать разрешения на прогулки по Большой
Главой Лисичанска стал уроженец города Андрей Скорый
Главой Лисичанска стал уроженец города Андрей Скорый
Легендарная группа «На-На» возвращается на сцену в золотом составе
Легендарная группа «На-На» возвращается на сцену в золотом составе
Здоровье Ядвиги Поплавской после смерти мужа
Здоровье Ядвиги Поплавской после смерти мужа
Трейдер рассказал о перспективах роста биткоина
Трейдер рассказал о перспективах роста биткоина
Женщина отправила мем отказавшей ей в работе компании и получила внезапный ответ
Женщина отправила мем отказавшей ей в работе компании и получила
В российском регионе захотели объявить режим ЧС из-за затяжных ливней
В российском регионе захотели объявить режим ЧС из-за затяжных ливней

Топ на сегодня

Бывший резидент Comedy Club назвал причину ухода из проекта
Бывший резидент Comedy Club назвал причину ухода из проекта
20 июля в Иркутске сработают сирены
20 июля в Иркутске сработают сирены
Тяжелое испытание для буддиста
Тяжелое испытание для буддиста
Семья Александра Коваля - кто они?
Семья Александра Коваля - кто они?
Мемы про алкоголь после прошедших выходных (15 фото)
Мемы про алкоголь после прошедших выходных (15 фото)

Еще по теме

Девушка отказала в необычной просьбе невесте брата и поругалась с семьей
Мужчина решил жениться на трансгендере и запретил матери приходить на свадьбу
Невеста решила заработать на подругах при подготовке свадьбы и осталась ни с чем
Невеста захотела провести свадьбу без подруги и была раскритикована в сети