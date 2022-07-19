Девушка опубликовала переписку с невестой и испортила ей медовый месяц

Вадим Карасев

Темнокожая девушка опубликовала просьбу невесты удалить ее с фото и вызвала одобрение

Пользовательница Reddit поделилась историей о том, как поругалась с сестрой своего бойфренда, которая недавно вышла замуж. Девушку возмутило то, что невеста попросила фотографа удалить ее с нескольких фотографий, после чего она опубликовала их переписку в соцсетях.

Автор поста рассказала, что посоветовала сестре возлюбленного обратиться к ее знакомому свадебному фотографу. Сперва невеста общалась с ним в групповом чате, а затем, когда они встретились, перешла к личной переписке. «Свадьба была потрясающей, все прошло гладко и невеста казалась счастливой. На следующий день новобрачные отправились в свадебное путешествие», — рассказала героиня истории.

Вскоре невеста обратилась к фотографу с просьбой. По какой-то причине она отправила ее в личные сообщения, а в общий чат, в котором также состояла автор поста. «Она поблагодарила фотографа и попросила удалить меня с некоторых фотографий, потому что я слишком темная, что, по ее мнению, портит цветовую палитру», — написала пользовательница. Девушка объяснила, что ее бойфренд и его родственники светлокожие. Она же родилась на Ближнем Востоке: у нее темные волосы и темная кожа.

Героиня истории призналась, что просьба сильно разозлила ее. Она отправила гневное сообщение невесте, однако та не ответила. Тогда автор поста сделала скриншот переписки и опубликовала его в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ), отметив невесту. «Она позвонила моему парню, рыдая навзрыд, назвав меня ***** за то, что я поставила ее в неловкое положение и испортила медовый месяц. Мой парень считает, что я нанесла ей удар ниже пояса», — рассказала она.

Тем не менее в комментариях пользователи поддержали автора поста. По их мнению, невеста оказалась расисткой. «Всегда, всегда, уместно ставить в неловкое положение расиста», — выразила мнение одна пользовательница. «Если вы не хотите, чтобы вас обвинили в расизме, не будьте расистом», — добавил другой юзер. Некоторый также порекомендовали героине исторично расстаться с бойфрендом.