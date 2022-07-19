Девы замечают любую мелочь, а Скорпионы видят вас насквозь: женщины каких знаков зодиака обладают феноменальной интуицией

Считается, что у женщин интуиция развита лучше, чем у мужчин. Женщина лучше распознает невербальные сигналы, быстрее считывает эмоции, обладает тонким чутьем, которое не поддается никакой логике. Но и среди женщин есть особо одаренные, имеющие феноменальный уровень развития интуиции. Как правило, это представительницы пяти знаков зодиака: Раки, Девы, Весы, Скорпионы и Рыбы.

Рак





Женщины-Раки отличаются врожденной интуицией и умеют ею пользоваться. Они с детства распознают людей на уровне подсознания и всегда тянутся к добрым и открытым личностям, сторонясь тех, кто лжив и неискренен. Выбирая спутника жизни, они также руководствуются своими внутренними ощущениями и практически никогда не ошибаются, делая осознанный выбор. Своих близких они способны понимать без слов и даже на расстоянии чувствовать их внутреннее состояние. К советам Рака всегда стоит прислушиваться, потому что они дают их не просто так, а основываясь на глубокой интуиции. Эти женщины просто получают подсказку из подсознания, что нужно сделать именно так, а не иначе, и всегда оказываются правы.

Дева





Девы, несмотря на свою прагматичность, обладают прекрасной интуицией. Они бдительны и способны замечать любую мелочь, от их внимания не ускользнет ни одна деталь, на которую другие не обратят внимания. Обладая логическим мышлением, Дева способна мгновенно «просчитать» любого человека и тут же выстроить собственную тактику поведения, изучая его, как под микроскопом. Интуиция безошибочно подскажет Деве, как нужно действовать в той или иной ситуации, и убережет ее от неправильных решений.

Весы





Женщины, рожденные под знаком Весы, часто сомневаются и взвешивают свои возможности, но при этом они могут предвидеть события и направлять ситуацию в нужное русло. Они способны интуитивно найти выход из любого тупика, который другим кажется безнадежным. Эти женщины знают, какие опасности могут подстерегать их на пути и как с ними справиться. Их «шестое чувство» безошибочно предсказывает им события, которые должны произойти. При этом они редко демонстрируют свои способности и рассказывают о них другим людям.

Скорпион





Женщина-Скорпион чувствует людей насквозь и может легко предсказывать их поступки. Иногда создается впечатление, что она просто читает чужие мысли и заранее знает, как человек поведет себя в той или иной ситуации. Она не может объяснить этих знаний, они просто рождаются в глубине ее подсознания и безошибочно ведут ее по жизни. Знакомясь с человеком, она с первых минут общения безошибочно определяет, есть ли у них совместное будущее и стоит ли тратить на него время. Ее невозможно обмануть, потому что она всегда чувствует неискренность.

Рыбы





Женщины, рожденные под этим знаком, чрезвычайно чувствительны и эмоциональны, они всегда чувствуют предстоящие события и могут предсказывать будущее. Многие вещи они не могут объяснить логически, но распознают их на уровне интуиции. Рыбы часто оказываются правы в своих пророчествах, и это для них самих становится обременительной ношей, поскольку им часто не верят. Обладая деликатной душевной организацией, они страдают от недоверия, когда близкие люди не прислушиваются к их советам и игнорируют их предупреждения.