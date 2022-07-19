Директор Юрия Шатунова опроверг информацию об эксцессах на могиле певца

Вадим Карасев

Директор Юрия Шатунова Кудряшов опроверг информацию об эксцессах на могиле певца

Поклонников, которые хотят проститься с Юрием Шатуновым и приходят на его могилу, много, однако никаких эксцессов на кладбище не было, сообщил директор певца Аркадий Кудряшов в беседе с «Лентой.ру».

18 июля появилась информация, что руководство Троекуровского кладбища ограничило посетителям доступ к могиле экс-солиста «Ласкового мая» Юрия Шатунова. Данное решение было принято из-за того, что на месте захоронения исполнителя фанаты танцевали, делали селфи и громко включали музыку, тем самым мешая другим посетителям кладбища.

«Это все сочиняют журналисты. Люди идут, но ведут себя адекватно и спокойно. Все выражают скорбь по-разному: кто-то слушает музыку, кто-то молится, кто-то в тишине стоит. Люди же разные, поэтому и эмоции у всех разные. Но чтобы прыгали, танцевали, громко слушали музыку или, я даже читал, что венки поджигали, такого не было», — опроверг сообщения СМИ Кудряшов.

Кудряшов сообщил, что близкие очень тяжело переживают потерю любимого человека. Он также рассказал, что в следующем году семья планирует поставить Юрию Шатунову памятник, добавив, что поклонники певца организовывают панихиду на 40-й день после смерти артиста.

«1 августа в 10 часов утра на могиле Юрия пройдет панихида. Организовывают ее поклонники. Думаю, Юре было бы это приятно», — заключил Кудряшов.

23 июня Юрий Шатунов скончался в Москве в возрасте 48 лет. Причиной смерти певца был назван обширный инфаркт. Тело артиста кремировали, после чего часть праха была захоронена на Троекуровском кладбище, а другая часть отправлена в Германию, где Шатунов проживал с семьей.

