Директор Юрия Шатунова опроверг информацию об эксцессах на могиле певца
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Директор Юрия Шатунова опроверг информацию об эксцессах на могиле певца

Директор Юрия Шатунова опроверг информацию об эксцессах на могиле певцаДиректор Юрия Шатунова Кудряшов опроверг информацию об эксцессах на могиле певца

Поклонников, которые хотят проститься с Юрием Шатуновым и приходят на его могилу, много, однако никаких эксцессов на кладбище не было, сообщил директор певца Аркадий Кудряшов в беседе с «Лентой.ру».

18 июля появилась информация, что руководство Троекуровского кладбища ограничило посетителям доступ к могиле экс-солиста «Ласкового мая» Юрия Шатунова. Данное решение было принято из-за того, что на месте захоронения исполнителя фанаты танцевали, делали селфи и громко включали музыку, тем самым мешая другим посетителям кладбища.

«Это все сочиняют журналисты. Люди идут, но ведут себя адекватно и спокойно. Все выражают скорбь по-разному: кто-то слушает музыку, кто-то молится, кто-то в тишине стоит. Люди же разные, поэтому и эмоции у всех разные. Но чтобы прыгали, танцевали, громко слушали музыку или, я даже читал, что венки поджигали, такого не было», — опроверг сообщения СМИ Кудряшов.

Кудряшов сообщил, что близкие очень тяжело переживают потерю любимого человека. Он также рассказал, что в следующем году семья планирует поставить Юрию Шатунову памятник, добавив, что поклонники певца организовывают панихиду на 40-й день после смерти артиста.

«1 августа в 10 часов утра на могиле Юрия пройдет панихида. Организовывают ее поклонники. Думаю, Юре было бы это приятно», — заключил Кудряшов.

23 июня Юрий Шатунов скончался в Москве в возрасте 48 лет. Причиной смерти певца был назван обширный инфаркт. Тело артиста кремировали, после чего часть праха была захоронена на Троекуровском кладбище, а другая часть отправлена в Германию, где Шатунов проживал с семьей.

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

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