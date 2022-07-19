Для могилы Юрия Шатунова выделили охрану

На могиле певца Юрия Шатунова творятся беспорядки. Троекуровское кладбище, где похоронен солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов, в последнее время стало местом настоящего паломничества фанатов покойного вокалиста. Поклонники заваливают могилу Юрия Шатунова букетами белых роз. Некоторые позволяют себе включать на погосте музыку и танцевать под хиты Шатунова. Чтобы ситуация не выходила из-под контроля, администрация кладбища приняла решение усилить охрану.«Ограничений к посещению места захоронения Юрия Шатунова нет. В связи с интенсивным потоком граждан был выставлен дополнительный пост охраны для обеспечения правопорядка. Все желающие могут подойти к могиле и возложить цветы в рабочие часы Троекуровского кладбища с 9.00 до 19.00», — говорится в Telegram-канале ГБУ «Ритуал». Напомним, Юрий Шатунов скоропостижно скончался 23 июня на 49-м году жизни из-за проблем с сердцем. Тело музыканта кремировали, часть праха была захоронена на Троекуровском кладбище, а часть развеяна над Боденским озером в Германии.