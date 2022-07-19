Дополнение Forza Horizon 5 Hot Wheels уже доступно, первые обзоры

Вадим Карасев





Вышло первое крупное DLC для Forza Horizon 5 — Hot Wheels. Дополнение игрокам предлагается за $19,99, оно также входит в комплекты Forza Horizon 5 Premium Add-ons Bundle, Premium Edition и Expansions Bundle.

Разработчики опубликовали инфографику, в которой показали, что ждет игроков с дополнением Hot Wheels в Forza Horizon 5. Суммарно DLC предлагает в небе над Мексикой 212 км дорог, игроки получают доступ более чем к 150 миссиям, плюс 10 новых автомобилей и многое другое — инфографику можно посмотреть ниже.





Некоторые журналисты уже опубликовали свои обзоры, отметив, что DLC Hot Wheels для Forza Horizon 5 действительно позволяет вернуться в игру с наслаждением, если ранее вы ее забросили. Однако, несмотря на заявленное количество контента, дополнение выглядит небольшим: всего 10 новых автомобилей и карта заметно меньше карты из оригинальной игры. При этом, однотипные локации без большой свободы действий быстро надоедают, после первых «вау-впечатлений».

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Чтобы поиграть в Forza Horizon 5 Hot Wheels, потребуется загрузить обновление на 12,22 Гб, плюс само DLC на 11,6 Гб.