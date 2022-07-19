Егор Крид признался, на ком женился
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Егор Крид признался, на ком женился

Егор Крид признался, на ком женился
Певец Егор Крид раскрыл подробности личной жизни. Артист признался, есть ли в его жизни девушка, которая преданно ждёт его дома после работы. 28-летний певец уже много лет возглавляет списки самых завидных женихов страны. Он много раз пытался устроить личную жизнь, но ему отчаянно не везёт в любви. В 2018 году Крид попытал своё счастье на съемках шоу  «Холостяк», где познакомился с Дарьей Клюкиной, которой он вручил обручальное кольцо. Вскоре после проекта они разбежались, а затем бывшая невеста Крида вышла замуж за другого.
Весной этого года ему приписывали роман с Клавой Кокой. В мае они вместе появились на музыкальной премии ЖАРА MUSIC AWARDS. Но если их и связывали отношения, то сейчас сердце Крида снова свободно. Рэпер накануне пожаловался на одиночество и мрачно пошутил, что его «жена» — это работа. «Как же кайфово, наверное, ехать домой после работы, чтобы тебя там ждали. Приехать, обнять любимую и спокойно уснуть. Если у вас так и есть отношения, есть любовь… берегите это! Мне этого сейчас чёт так не хватает. Женат на работе!», — поделился Егор. Из-за слишком активного графика работы у Егора недавно начались проблемы со здоровьем. Он попал в больницу с неизвестным диагнозом. Там он провёл несколько дней, прежде чем врачи поставили его на ноги. По словам Крида, медики при его лечении применяли даже гипноз. Незадолго до этого он, кстати, крупно поругался с рэпером Бастой, что наверняка отразилось на его состоянии.
# Шоу-бизнес Крид Егор
По материалам: z-aya

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