Еврокомиссия предложила выделить 500 миллионов евро для пополнения вооружений ЕС
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Еврокомиссия предложила выделить 500 миллионов евро для пополнения вооружений ЕС

Еврокомиссия предложила выделить 500 миллионов евро для пополнения вооружений ЕСЕК предложила выделить 500 миллионов евро для пополнения запасов вооружений стран ЕС

Европейская комиссия (ЕК) предложила на ближайшие два года выделить 500 миллионов евро для пополнения запасов вооружений стран Евросоюза (ЕС), истощенных из-за военной помощи Украине. Об этом заявил еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон, передает РИА Новости.

«Этот инструмент, созданный на основе запроса Европейского совета, должен помочь удовлетворить наиболее срочные и критичные потребности в оборонной продукции, которые возникли из-за агрессии России против Украины. Еврокомиссия предлагает бюджет в 500 миллионов на 2022-2024 годы», — сказал еврокомиссар.

Ранее Совет Европейского союза (ЕС) согласовал пятый транш военной помощи Киеву в размере 500 миллионов евро. «Я приветствую политическое соглашение Совета Евросоюза по пятому траншу для Украины. (...) Поддержка ЕС в виде военного оборудования для ВС Украины составляет 2,5 миллиарда евро», — заявил глава Евросовета Шарль Мишель.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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