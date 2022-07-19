Главой Лисичанска стал уроженец города Андрей Скорый
Сегодня, 07:45 Вадим Карасев
Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник назначил исполняющим обязанности главы администрации Лисичанска уроженца города Андрея Скорого, сообщает Луганский информационный центр.
Новый глава города, по словам Пасечника, участвовал в его освобождении.
"Он сам уроженец этого города и участвовал в его освобождении. Поэтому именно ему было доверено стать исполняющим обязанности главы администрации Лисичанска", - сказал Пасечник.
По материалам: uposters.ru