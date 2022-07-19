Главой Лисичанска стал уроженец города Андрей Скорый

Вадим Карасев

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник назначил исполняющим обязанности главы администрации Лисичанска уроженца города Андрея Скорого, сообщает Луганский информационный центр.

Новый глава города, по словам Пасечника, участвовал в его освобождении.

"Он сам уроженец этого города и участвовал в его освобождении. Поэтому именно ему было доверено стать исполняющим обязанности главы администрации Лисичанска", - сказал Пасечник.