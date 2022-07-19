Голые модели на модном показе показали "бикини" из клейкой ленты
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Голые модели на модном показе показали "бикини" из клейкой ленты

Голые модели на модном показе показали "бикини" из клейкой ленты

Главное преимущество модного мероприятия Miami Swim Week — все модели на нем имеют минимум одежды на теле, потому что событие посвящено купальному сезону. На этот раз на нем представили серию одежды, если можно это так назвать, от проекта Black Tape Project. 

Идея в том, что все прелести женщин закрыты лишь приклеенной лентой. Главная идея — демонстрация всей красоты женских тел, но при этом оставаясь в рамках приличия.


Модель по имени Шанель Ривера рассказала, как идут подготовки к выходу на сцену. Оказывается, все намного сложнее, чем многие думают.

Спасибо Джоэлу и выдающейся команде, стоящей за всей этой тяжелой работой. 12 часов подготовки и всего 30 секунд ходьбы. Для меня большая честь носить ваше искусство.

Многие наряды были выполнены так, чтобы почти ничего не оставить воображению, но некоторые и весьма прилично покрывали тела.

Дизайн некоторых "купальников" идеально создает летнее настроение и включает в себя множество ярких цветов.

Модель Стефани Дана предстала перед зрителями с пленкой, которая словно виноградная лоза обвивала ее стройные ноги.

Очень эстетично сделано. Это лучшее, что была на мероприятии. Вы полностью справились со своей задачей. Настоящее удовольствие для ваших фанатов", — написал один восторженный пользователь. Другой добавил, что нужно поблагодарить и девушек: "Отдельное спасибо всем девочкам. Желаю вам больших успехов в вашем нелегком труде!"

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По материалам: uposters.ru

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