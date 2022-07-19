Госкомиссию по проведению летных испытаний космических систем и комплексов будут формировать по-новому

Внесены изменения в Положение о государственной комиссии по проведению летных испытаний космических систем и комплексов, утвержденное постановлением кабмина от 30 декабря 2000. Новые правила утверждены постановлением Правительства от 09.07.2022 № 1233. Они вступают в силу 19 июля.

Согласно поправкам, Комиссия назначается Правительством по представлению в установленном порядке:

- Министерства обороны РФ — для космических комплексов военного назначения;

- Министерства обороны РФ и «Роскосмоса» — для космических систем и комплексом двойного назначения;

- Минобороны и «Роскосмоса» — для средств выведения космических аппаратов;

- «Роскосмоса» — для пилотируемых космических комплексов;

- «Роскосмоса» и Российской академии наук — для космических комплексов социально-экономического и научного назначения.





Поправки связаны с упразднением Федерального космического агентства и созданием Госкорпорации «Роскосмос». За Госкорпорацией закреплены полномочия по представлению соответствующих госкомиссий для их назначения Правительством.