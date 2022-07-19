Иранского режиссера Панахи приговорили к тюремному заключению

Вадим Карасев

Иранского режиссера Панахи приговорили к тюремному заключению сроком на шесть лет

Приговор, вынесенный ранее в отношении иранского режиссера Джафара Панахи, остался в силе. Об этом сообщает издание Arab News.

Панахи назначали наказание в виде тюремного заключения сроком на шесть лет. Приговор был вынесен еще в 2010 году, когда кинематографиста обвинили в пропаганде против режима и подрыве национальной безопасности. Однако режиссер не попал в тюрьму, а отбывал срок под домашним арестом. Ему также запретили выезжать из страны, писать сценарии и снимать кино до 2030 года.

Иранский суд признал приговор окончательным и обязательным к исполнению. «В 2010 году Панахи был приговорен в общей сложности к шести годам тюремного заключения... Поэтому он был отправлен в тюрьму "Эвин" для отбывания наказания», — заявил официальный представитель судебных властей Ирана Масуд Сетайеши.

В начале июля режиссера арестовали за участие в акции протеста против тюремного срока для двух других кинематографистов — Мохаммада Расулофа и Мостафы Алехахмада.

Панахи является одним из представителей «новой волны» иранского кинематографа. Его картина «Три лица» получила приз на Каннском фестивале за лучший сценарий, а лента «Закрытый занавес» была отмечена на Берлинском кинофестивале. Кроме того, в 2000-м году работа Панахи «Круг» получила пять премий Венецианского кинофестиваля.

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