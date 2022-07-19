Иркутская область заняла четвертое место в развитии розничной торговли по итогам пяти месяцев

Иркутская область заняла четвертое место в рейтинге 85 российских регионов по итогам пяти месяцев 2022 года, показав высокие результаты в развитии розничной торговли, сообщает пресс-служба правительства региона. По данным статистики , которую приводит служба потребительского рынка региона, за этот период товаров продали на сумму 220,6 миллиарда рублей, что на 5,4% превышает объем покупок того же периода прошлого года. Продажа продтоваров в январе-мае 2022 года на 7,6% выше, чем в прошлом году. Оборот общественного питания увеличился на 9,3%.

Как сообщили в службе, с начала года в регионе провели 1227 ярмарок. По поручению губернатора Иркутской области Игоря Кобзева половина торговых мест на площадках предоставлены сельскохозяйственным товаропроизводителям бесплатно.

Правительство также начало реализацию социального проекта по добровольному самоограничению юридических лиц предельного уровня торговых наценок на отдельные продтовары первой необходимости. В акции участвуют 953 торговых объекта региональных торговых сетей и локальных магазинов в 27 муниципальных образованиях Приангарья.