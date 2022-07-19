История и традиции армянского праздника Вардавар, когда он пройдет в 2022 году

Вардавар представляет собой летний армянский праздник, который имеет свою историю и традиции. Это очень веселый праздник, который сопровождается танцами и песнями. В данный день все армяне по традиции обливают всех водой.

История Вардавара

Праздник Вардавар отмечают спустя 14 недель после Светлой Пасхи. Его дата ежегодно меняется, но всегда выпадает на летний период времени. В этом году он приходится на 24 июля. Событие является главным праздником у армян, который вобрал в себя не только языческие, но и христианские обычаи.

За неделю до торжества люди соблюдают пост, а еще через неделю поминают усопших родственников.





История праздника имеет древние корни. В Библии сказано о том, что Иисус с тремя апостолами подымался на гору, чтобы помолиться. В этот момент им встретились пророк Моисей и пророк Илья. В процессе общения апостолы увидели, как одеяние Иисуса поменяло цвет и стало белоснежным.

Праздник Вардавар стали отмечать еще до того, как было принято христианство.

Традиции и обычаи праздника

Праздник, согласно обычаю, начинается с самого утра. По давно сложившейся традиции, в Вардавар необходимо обливать всех водой, даже прохожих. Этот обычай своего рода является приветствием. В ход шли любые средства, которые есть в доме, а именно: ведра, ковши, бутылки, кружки. Вода в данный день обладает целебными свойствами. Именно поэтому, если человека облили, то не стоит обижаться, ведь это только принесет пользу и удачу.

Не менее важной является традиция запускать голубей. Есть еще одна традиция, согласно которой в данный день нужно цветами украшать одежду и волосы. Они символизируют радость и счастье.





По традиции в Вардавар проводят матах. Это может быть как благотворительная трапеза, так и раздача нуждающимся мяса животного или птицы, которое было принесено в жертву. На десерт запекали яблоки, в них добавляли корицу, орехи или гвоздику.

В этот день в храме проводится литургия, а также происходит освящение воды и фруктов. Люди отправляются в храм, чтобы помолиться, а после завершения службы принимаются поздравлять друг друга.

Вардавар отмечают во всех домах, а на улицах проводят масштабные мероприятия. Там собираются люди разных возрастов, в том числе и дети. В водных играх участвуют все люди, независимо от положения и возраста. Плохой приметой считается проявление недовольства, в случае, если кого-то облили водой.

Раньше в данный день было принято дарить символические подарки. Влюбленные парочки выпускали голубей в небо и загадывали при этом желание.