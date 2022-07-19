Известный психолог раскрыла подоплеку брака Галкина и Пугачевой

Шоумен Максим Галкин и певица Алла Пугачева уже много лет состоят в браке, в котором царит идиллия. Известный психолог Вероника Степанова проанализировала личность Максима Галкина и пришла к нескольким выводам относительно его брака с Аллой Пугачевой. Разница в возрасте с Примадонной, составляющая 27 лет, не является для него проблемой, поскольку он эмоционально был ее ровесником на момент знакомства.А вот более интимные вопросы заключения брака Степанова подвергает сомнениям. Шоумен на самом деле скрывает свою истинную природу, а Пугачева ему нужна была для другого.«Он, конечно же, использовал ее в своих корыстных интересах», - подчеркнула психолог. И пояснила: «Возможность молниеносно взлететь по карьерной лестнице, получить все контракты, которые можно, он это взял и берет до сих пор. Ему стойко кажется, что это он такой гений, а не потому, что он женился на пожилой женщине и получил все эти блага». Относится к Примадонне Галкин с уважением, как с своей маме. Психолог так и объясняет: «Это дружба, он видит в ней свою мать. В чем-то Аллочка похожа на его маму, есть какой-то общий облик, и Аллочка – это та мать, которую он не спас. Как будто он где-то себя винит, что она заболела, и он мамочку не смог спасти». Что касается сексуальной ориентации Галкина, Степанова категорична: «Он гей, стопроцентный гей».