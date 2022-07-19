Южная Корея заявила о готовности поддержать ограничение цен на российскую нефть
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Южная Корея заявила о готовности поддержать ограничение цен на российскую нефть

Южная Корея заявила о готовности поддержать ограничение цен на российскую нефтьЮжная Корея заявила США о готовности поддержать ограничение цен на российскую нефть

Министр финансов Южной Кореи Чху Ген Хо заявил, что страна готова поддержать инициативу США ограничить цены на российскую нефть. Об этом говорится в заявлении корейского министерства об итогах встречи Чху Ген Хо с американской коллегой Джанет Йеллен, опубликованном на сайте ведомства.

«Министр Чху Ген Хо заявил, что Республика Корея согласна с целями введения ограничений на предельную стоимость нефти и готова участвовать. Он подчеркнул, что эти ограничения должны быть выработаны так, чтобы внести эффективный вклад в стабилизацию международных цен на нефть и потребительских цен», — указано в сообщении.

В ведомстве также заявили, что министр обсуждал эту идею с американской стороной еще в начале июля по видеосвязи, США тогда призывали Южную Корею присоединиться к инициативе. По данным Корейской национальной нефтяной компании, на которые ссылается Reuters, в 2021 году страна импортировала около пяти процентов сырой нефти из России.

Лидеры G7 («Большой семерки») рассматривают возможность введения потолка на российскую нефть — согласно концепции, если стоимость сырья будет превышать установленный предел, власти запретят транспортировать такую нефть морем. Таким образом члены коалиции намерены одновременно ограничить поступления в российский бюджет и сдержать глобальную инфляцию, спровоцированную ростом цен на энергоносители. СМИ сообщали, что США и их союзники обсуждают ограничение цен на нефть из России на уровне 40-60 долларов за баррель.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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