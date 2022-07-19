Как получить гражданство Северного Кипра

Вадим Карасев

Каковы некоторые из наиболее распространенных причин, по которым люди хотят получить Вид на Жительство или второе гражданство? На сколько трудно получить вид на жительство и гражданство на Северном Кипре?

Резиденция и гражданство Северного Кипра — это две разные вещи, которые не следует путать: «Резиденция» — это право жить в стране в течение длительного периода времени или постоянно.

Вы, несомненно, хотели бы иметь постоянное место жительства где-нибудь в стране, если вы планируете долго проживать и проводить время в этом месте в течение более длительных периодов времени, чем то, когда вы могли бы остаться в этой стране в качестве туриста, на несколько недель или месяцев. Как правило, «штамп» резидента или карточка проживания ставятся в заграничный паспорт вашей страны.

Он предупреждает должностных лиц по вопросам иммиграции, что у вас есть «право» находиться в стране на определенный период времени.

Как правило, второе гражданство обычно получают после того, как вы проживаете на Северном Кипре в течение определенного периода времени, по визе резидента или по рабочей визе (обычно от 7 до 12 лет).

Второе гражданство предоставляет все права и привилегии (и обязательства) физическому лицу, как если бы он родился в этой стране. Во-первых, лицо получает Сертификат о натурализации (который является юридическим документом, дающим гражданство), а затем человек может подать заявление на получение паспорта, голосовать, платить налоги и т. д, то есть имеет все права наравне с гражданами.

Многие страны, такие как Республика Кипр, имеют «быстрые» программы резидентства, которые приводят к гражданству, основанному на инвестициях. Это означает, что резидентство может быть получено немедленно, и годовой период проживания может быть сокращен, а в некоторых странах полностью ликвидирован на основе конкретных инвестиций в эту страну.

Эти программы иногда называются «Экономическое гражданство», поскольку экономические аспекты иностранных инвестиций устраняют любые стандартные процессы и процедуры (особенно элемент «времени») для того, чтобы кто-то стал резидентом или гражданином. Как правило, для получения гражданства, основанного на инвестициях, в зависимости от страны, понадобятся суммы от 500 000 Евро.

На Северном Кипре программы «экономического резидентства» на действует, хотя в случае крупных инвестиций в развитие туризма и экономики страны, гражданство может быть даровано или его получение может быть облегчено. За более подробной информацией обращайтесь к консультантам компании «Пантеон Про».

На Северном Кипре существуют разные механизмы обеспечения постоянного проживания или Визы «Годовой Вид на Жительство». При любых инвестициях в недвижимость Северного Кипра (на сегодняшний день минимальный порог от 35 000 евро или даже дешевле в некоторых поселениях), покупатель недвижимости имеет право получить резиденство, пройдя определенную процедуру.

Основные документы для получения вида на жительство – это действующий банковский счет или справка о доходах не менее чем 12 000 долларов на год, контракт о владении собственностью на Северном Кипре, и также будет необходимо пройти мед комиссию.

Многие покупатели получают годовую визу резидента заплатив только первоначальный взнос на жилье. Сразу после регистрации контракта они имеют право подавать на получение ВНЖ. Виза постоянного проживания дает возможность постоянно пребывать в стране, обучать детей в детских садах и школах, открывать банковские счета в местных или турецких банках, и другие.



